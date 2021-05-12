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Уруский рассказал о мегапланах реформирования оборонпрома

12.05.21 15:37 , РБК Украина
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В ходе реформы оборонно-промышленного сектора в Украине планируют вместо государственного концерна "Укроборонпром" создать две управляющие компании - "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины". Они будут включать шесть и три холдинга соответственно.

Об этом во время выступления на форуме "Украина 30" рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

По его словам, "Оборонные системы" и "Аэрокосмические системы" - это управляющие компании, которые будут заниматься разработками стратегий и привлечением инвестиций.

В состав "Оборонных систем" предварительно войдут шесть холдингов: "Авиаремонт"; "Бронетехника"; "Высокоточное оружие";
"Боеприпасы и специальная химия"; "Радарные системы"; "Морские системы".

 "Аэрокосмические системы" будут состоять из трех холдингов: "Авиационные двигатели"; "Антонов"; "Ракетно-космический центр "Южный", в который войдут корпоратизированные предприятие, которые сегодня находятся в сфере управления Государственного космического агентства Украины.

"Компании будут находиться в сфере управления Министерства по вопросам стратегических отраслей и промышленности. В ходе их создания будут созданы и реализованы, принятые в странах ЕС и НАТО, правила корпоративного управления: исполнительные директората, наблюдательные советы и прочее", - заявил О.Уруский.

Ранее сообщалось, что в рамках реформирования "Укроборонпром" может лишиться почти половины своих предприятий - из 116 планируют оставить 65.

Также сообщалось, что в Украине хотят создать полный цикл производства боеприпасов.

МинПром

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