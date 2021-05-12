Уруский рассказал о мегапланах реформирования оборонпрома В ходе реформы оборонно-промышленного сектора в Украине планируют вместо государственного концерна "Укроборонпром" создать две управляющие компании - "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины". Они будут включать шесть и три холдинга соответственно.



Об этом во время выступления на форуме "Украина 30" рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.



По его словам, "Оборонные системы" и "Аэрокосмические системы" - это управляющие компании, которые будут заниматься разработками стратегий и привлечением инвестиций.



В состав "Оборонных систем" предварительно войдут шесть холдингов: "Авиаремонт"; "Бронетехника"; "Высокоточное оружие";

"Боеприпасы и специальная химия"; "Радарные системы"; "Морские системы".



"Аэрокосмические системы" будут состоять из трех холдингов: "Авиационные двигатели"; "Антонов"; "Ракетно-космический центр "Южный", в который войдут корпоратизированные предприятие, которые сегодня находятся в сфере управления Государственного космического агентства Украины.



"Компании будут находиться в сфере управления Министерства по вопросам стратегических отраслей и промышленности. В ходе их создания будут созданы и реализованы, принятые в странах ЕС и НАТО, правила корпоративного управления: исполнительные директората, наблюдательные советы и прочее", - заявил О.Уруский.



Ранее сообщалось, что в рамках реформирования "Укроборонпром" может лишиться почти половины своих предприятий - из 116 планируют оставить 65.



Также сообщалось, что в Украине хотят создать полный цикл производства боеприпасов.



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