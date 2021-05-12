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Металлурги РФ не спешат наращивать выпуск продукции

12.05.21 14:35 , Steelland
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С конца 2020 года на мировых рынках и внутри России наблюдается рост цен на сталь. Высокие уровни цен поддерживаются ажиотажным спросом на металл на внешних рынках, превышением спроса над предложением и сложной ситуацией на рынке железной руды, растущая цена на которую сказывается и на цене стали.

Российские металлурги увеличивают производственные планы на 2021 год на фоне рекордных цен на сталь, однако делают это осмотрительно, опасаясь спровоцировать избыток мощностей на рынке, после того как нынешнее ценовое ралли сойдет на нет.

"Северсталь" Алексея Мордашова в 2020 году увеличит выпуск стали на 2,6%, до 11,6 млн тонн, сообщил руководитель управления по работе с инвесторами Владимир Залужский. Этот план тем не менее меньше результата 2019 года — 11,85 млн тонн стали, — показанного после продажи сортового завода в Балаково.

Другие российские металлурги тоже собираются наращивать выплавку. Так, 22 апреля гендиректор НЛМК Григорий Федоришин на телефонной конференции для аналитиков говорил о планах увеличения производства стали на 2 млн тонн на липецкой площадке, на которой в 2020 году было выпущено 12 из 15,7 млн тонн общего производства компании. Хотя в таком случае производство может достигнуть 17,7 млн тонн, оно только незначительно превысит показатель 2018 года.

ММК Виктора Рашникова планирует нарастить в 2021 году объемы производства до среднего показателя — 3 млн тонн ежеквартально, отмечалось в февральском обзоре "ВТБ Капитала" по итогам встречи аналитиков с менеджментом компании. В таком случае рост выпуска по сравнению с 2020 годом может составить 3,7%, однако опять же окажется меньше, чем результат 2019 года — 12,46 млн тонн.

МинПром

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