Цена на китайский горячекатаный рулон достигла рекордных 1040 долл. за тонну Фьючерсы на китайский горячекатаный рулон в среду достигли рекордного уровня в 6 698 юаней (1040,03 доллара США) за тонну, в то время как другие продукты из черных металлов также увеличили рост, заставив аналитиков предупредить рынок о рисках на фоне стремительного роста цен.



Наиболее торгуемые октябрьские контракты на горячекатаный рулон на Шанхайской фьючерсной бирже выросли на 3,8% до исторического максимума в ходе утренней сессии. По состоянию на 03:30 по Гринвичу он вырос на 2,4%, до 6 611 юаней за тонну.



Строительная стальная арматура на Шанхайской бирже подорожала на 0,9%, до 6 094 юаней за тонну.



Фьючерсы на нержавеющую сталь с поставкой в ​​июне подскочили на 2,1%, до 15 560 юаней за тонну.



Между тем, ведущий производитель стального листа для автомобилей Baoshan Iron & Steel заявил во вторник, что спрос на автомобили во втором квартале снизится из-за нехватки чипов, а третий квартал является традиционным межсезоньем, согласно отчету Citi Research.



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