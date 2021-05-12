Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Цена на китайский горячекатаный рулон достигла рекордных 1040 долл. за тонну

12.05.21 14:15 , Steelland
печать
размер текста:

Фьючерсы на китайский горячекатаный рулон в среду достигли рекордного уровня в 6 698 юаней (1040,03 доллара США) за тонну, в то время как другие продукты из черных металлов также увеличили рост, заставив аналитиков предупредить рынок о рисках на фоне стремительного роста цен.

Наиболее торгуемые октябрьские контракты на горячекатаный рулон на Шанхайской фьючерсной бирже выросли на 3,8% до исторического максимума в ходе утренней сессии. По состоянию на 03:30 по Гринвичу он вырос на 2,4%, до 6 611 юаней за тонну.

Строительная стальная арматура на Шанхайской бирже подорожала на 0,9%, до 6 094 юаней за тонну.

Фьючерсы на нержавеющую сталь с поставкой в ​​июне подскочили на 2,1%, до 15 560 юаней за тонну.

Между тем, ведущий производитель стального листа для автомобилей Baoshan Iron & Steel заявил во вторник, что спрос на автомобили во втором квартале снизится из-за нехватки чипов, а третий квартал является традиционным межсезоньем, согласно отчету Citi Research.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:14
Мариупольский меткомбинат им. Ильича увеличил выпуск общего проката на 19,9%
14:59
Цены на газ в Европе уверенно идут к зимнему максимуму
14:35
Металлурги РФ не спешат наращивать выпуск продукции
13:55
АМКУ приостановил финансирование строительства аэропорта в Днипре
13:33
Строители Вьетнама заявили о слишком высоких ценах на прокат
13:16
Кабмин решил создать Бюро экономической безопасности
12:54
Дефицит автогаза в Украине пока отменяется
12:37
За 4 месяца Украина увеличила импорт алюминиевых руд на 44,7%
12:13
Украина не начинала с МВФ переговоры о новой программе сотрудничества
11:56
Коболева уволили из-за действий при обслуживании денежных средств компании
11:35
Минэнерго пообещало в ближайшее время погасить 840 млн грн долгов шахтерам
11:13
В Украине хотят повысить налоги для крупного бизнеса – Шмыгаль
10:56
Внедрение ETS позволит Украине смягчить условия СВАМ
10:23
Украина почти наполовину сократила импорт марганцевых руд
10:04
Украинский путь декарбонизации ведет в тупик – Магера
09:52
Из-за вспышки коронавируса индийские металлурги сокращают производство
09:42
Инвестняни необходимы, но не достаточны - Шпенов
09:07
Украина нарастила экспорт лома черных металлов в 7,5 раза
08:53
Таиланд ограничил импорт проката с цинк-алюминиевым покрытием из 2 стран
08:02
Украина в январе-апреле снизила импорт марганцевой руды на 48,3%
11.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!