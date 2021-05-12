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АМКУ приостановил финансирование строительства аэропорта в Днипре

12.05.21 13:55 , Интерфакс Украина
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в рамках проведения расследования о правомерности выделения госпомощи временно приостановил государственную помощь, оказываемую Министерством инфраструктуры Украины на проектирование и строительство аэродрома международного аэропорта "Днепр", отмечается в сообщении на сайте АМКУ.

Основной причиной такого решения в АМКУ называют то, что Мининфраструктуры, вопреки закону "О государственной помощи субъектам хозяйствования", в установленный срок и несмотря на неоднократные напоминания не уведомило комитет о намерении предоставить аэропорту госпомощь в размере 1,5 млрд грн.

По мнению АМКУ, такие действия со стороны Мининфраструктуры являются нарушением законодательства, не позволяющим комитету оценить меры господдержки и делающим невозможным выполнение АМКУ задач по контролю за предоставлением государственной помощи.

Получателями государственной помощи в рамках этого проекта являются "Укринфрапроект", ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" и ООО "МА "Днепропетровск".

"Поскольку "Укринфрапроект" и "Фининпро" не избирались по конкурентной процедуре, нельзя утверждать, что предоставленная им экономическая выгода была бы доступной при обычных условиях. Поэтому у Комитета есть основания полагать, что данная финансовая поддержка могла существенно повлиять на конкуренцию в регионе", - подчеркивают в АМКУ.

В связи с изложенным, АМКУ начала рассмотрение дела о выделении госпомощи, которая предоставляется Мининфраструктуры на осуществление мероприятий по проектированию и строительству аэродрома "Днепра" за счет средств государственного бюджета до принятия решения о ее допустимости для конкуренции.

Как сообщалось, строительство нового аэродрома международного аэропорта в Днепре началось в феврале 2021 года, закончить работы планируется через 36 месяцев.

МинПром

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