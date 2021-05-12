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Строители Вьетнама заявили о слишком высоких ценах на прокат

12.05.21 13:33 , Металлоснабжение и сбыт
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Вьетнамская ассоциация строительных подрядчиков (VACC) обратилась к правительству страны с просьбой принять меры против постоянно растущих цен на стальную продукцию.

Как утверждает ассоциация, на долю стального проката приходится 10-30% затрат при реализации строительных проектов. С начала текущего года его стоимость поднялась на 40-50%, при этом строительные компании не могут изменить условия своих контрактов, из-за чего для многих из них возникла угроза банкротства.

Вице-премьер Ле Минь Кхай дал поручение Министерству промышленности и торговли разобраться с причинами подъема цен и принять меры по их стабилизации. В частности, ставится вопрос о расширении внутреннего производства проката и сокращению его экспорта.

По данным Vietnam Steel Association (VSA), в первом квартале 2021 г. выплавка стали в стране достигла 7,6 млн. т, что на 34% больше, чем в тот же период годом ранее. Экспорт увеличился на 59,5% до около 1,6 млн. т. VSA призывает национальных производителей стали использовать, в первую очередь, местное сырье и сокращать объемы дорогостоящего импорта, чтобы иметь возможность понизить цены.

МинПром

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