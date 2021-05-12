Кабмин решил создать Бюро экономической безопасности Кабинет министров во время выездного заседания в Черниговской области 12 мая может создать Бюро экономической безопасности.

Проект соответствующего постановления есть в повестке дня заседания, обнародованном на Правительственном портале, сообщает Укринформ.



Изменения в Порядок и условия проведения конкурса по отбору адвокатов, которые привлекаются для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи, также могут рассматриваться в среду.



Кроме того, министр обороны Андрей Таран инициировал рассмотрение изменений в порядок организации строительства жилья для военнослужащих, а также к порядку ведения типового реестра конструкторской документации на вооружение, военную и специальную технику.



Может быть утвержден и перечень товаров, которые не могут быть помещены в таможенный режим временного ввоза с условным частичным освобождением от обложения таможенными платежами при условии, что срок их эксплуатации закончился, а также изменен перечень внешкольных учебных заведений и мероприятий по внешкольной работе с детьми, а также учреждений и мероприятий в области образования, которые обеспечивают выполнение общегосударственных функций, расходы на которые осуществляются из государственного бюджета.



Рассмотрение вопроса относительно утверждения порядка начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за сотрудников кадрового состава разведывательных органов, расчет приобретенного ими страхового стажа, оформление и перерасчет пенсий - также в повестке дня заседания правительства.



Кроме того, министра финансов Сергея Марченко могут уполномочить на подписание письма о внесении изменений в Финансовое соглашение (проект строительства высоковольтной воздушной линии 750 кВ Ривненская АЭС - Киевская) между Украиной и Европейским инвестиционным банком.



Министр здравоохранения Максим Степанов будет инициировать утверждение объемов обязательного обеспечения потребностей системы здравоохранения Украины донорской кровью, компонентами и препаратами крови на 2021 год с учетом их соответствующих резервов.



В повестке дня и вопрос о создании Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 25-й годовщины Конституции Украины.



Чиновники намерены также согласовать ряд законопроектов, которые впоследствии внесут на рассмотрение Верховной Рады. В частности, изменения в некоторые законодательные акты относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения, изменения в закон о госслужбе, а также проекты постановлений ВР о изменении и установлении границ ряда городов.



Верховная Рада 28 января приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины".



Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник в конце февраля отмечал, что для того, чтобы Бюро экономической безопасности (БЭБ) начало функционировать, понадобится около полугода.



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