Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Кабмин решил создать Бюро экономической безопасности

12.05.21 13:16 , Укринформ
печать
размер текста:

Кабинет министров во время выездного заседания в Черниговской области 12 мая может создать Бюро экономической безопасности.
Проект соответствующего постановления есть в повестке дня заседания, обнародованном на Правительственном портале, сообщает Укринформ.

Изменения в Порядок и условия проведения конкурса по отбору адвокатов, которые привлекаются для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи, также могут рассматриваться в среду.

Кроме того, министр обороны Андрей Таран инициировал рассмотрение изменений в порядок организации строительства жилья для военнослужащих, а также к порядку ведения типового реестра конструкторской документации на вооружение, военную и специальную технику.

Может быть утвержден и перечень товаров, которые не могут быть помещены в таможенный режим временного ввоза с условным частичным освобождением от обложения таможенными платежами при условии, что срок их эксплуатации закончился, а также изменен перечень внешкольных учебных заведений и мероприятий по внешкольной работе с детьми, а также учреждений и мероприятий в области образования, которые обеспечивают выполнение общегосударственных функций, расходы на которые осуществляются из государственного бюджета.

Рассмотрение вопроса относительно утверждения порядка начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за сотрудников кадрового состава разведывательных органов, расчет приобретенного ими страхового стажа, оформление и перерасчет пенсий - также в повестке дня заседания правительства.

Кроме того, министра финансов Сергея Марченко могут уполномочить на подписание письма о внесении изменений в Финансовое соглашение (проект строительства высоковольтной воздушной линии 750 кВ Ривненская АЭС - Киевская) между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Министр здравоохранения Максим Степанов будет инициировать утверждение объемов обязательного обеспечения потребностей системы здравоохранения Украины донорской кровью, компонентами и препаратами крови на 2021 год с учетом их соответствующих резервов.

В повестке дня и вопрос о создании Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 25-й годовщины Конституции Украины.

Чиновники намерены также согласовать ряд законопроектов, которые впоследствии внесут на рассмотрение Верховной Рады. В частности, изменения в некоторые законодательные акты относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения, изменения в закон о госслужбе, а также проекты постановлений ВР о изменении и установлении границ ряда городов.

Верховная Рада 28 января приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины".

Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник в конце февраля отмечал, что для того, чтобы Бюро экономической безопасности (БЭБ) начало функционировать, понадобится около полугода.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:33
Строители Вьетнама заявили о слишком высоких ценах на прокат
12:54
Дефицит автогаза в Украине пока отменяется
12:37
За 4 месяца Украина увеличила импорт алюминиевых руд на 44,7%
12:13
Украина не начинала с МВФ переговоры о новой программе сотрудничества
11:56
Коболева уволили из-за действий при обслуживании денежных средств компании
11:35
Минэнерго пообещало в ближайшее время погасить 840 млн грн долгов шахтерам
11:13
В Украине хотят повысить налоги для крупного бизнеса – Шмыгаль
10:56
Внедрение ETS позволит Украине смягчить условия СВАМ
10:23
Украина почти наполовину сократила импорт марганцевых руд
10:04
Украинский путь декарбонизации ведет в тупик – Магера
09:52
Из-за вспышки коронавируса индийские металлурги сокращают производство
09:42
Инвестняни необходимы, но не достаточны - Шпенов
09:07
Украина нарастила экспорт лома черных металлов в 7,5 раза
08:53
Таиланд ограничил импорт проката с цинк-алюминиевым покрытием из 2 стран
08:02
Украина в январе-апреле снизила импорт марганцевой руды на 48,3%
11.05.21
18:02
Метинвест уплатит налог на прибыль в 7,4 раза больше, чем в прошлом году
17:55
Рост цен в промышленности Украины начал замедляться
17:43
С начала года грузоперевозки по Днепру выросли на 64%
17:36
Украинцы в апреле продали огромное количество валюты
17:16
Власти Китая начали снижать импорт СПГ из Австралии
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!