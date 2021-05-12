Внедрение ETS позволит Украине смягчить условия СВАМ В июле 2021 года Еврокомиссия опубликует окончательную версию законопроекта об углеродной пошлине или СВАМ. Данное нововведение значительно усложнит условия торговли для украинской промышленности, отмечает народный депутат Муса Магомедов.



Он напомнил, что сегодня более 40% всего украинского экспорта приходится на европейское направление. Треть от этого объема составляет углеродоемкая продукция. Дополнительная фискальная нагрузка в виде СВАМ приведет к сокращению поставок украинского металла на европейский рынок. По оценкам экспертов, из-за этого Украина может потерять 0,5% ВВП или 700 млн евро в год.



Цель новой углеродной пошлины ЕС - уравнять затраты европейских промышленников и импортеров из стран, которые не инвестируют в экотехнологии по снижению выбросов СО2, и поэтому получают ценовые преимущества.



Наличие бесплатных квот и EU ETS (системы торговли выбросами) позволяет европейским предприятиям фактически не платить за выбросы, и дополнительно привлекать средства от продажи неиспользованных квот.



"Украинская система налогообложения и отсутствие у нас системы торговли квотами в конечном счете оказывают фискальную нагрузку на предприятия выше, чем в Европе. Наши предприятия вынуждены платить за каждую тонну выбросов без каких-либо квот", - подчеркнул М.Магомедов.



Однако такие аргументы не подействуют на Еврокомиссию, когда украинская сторона попросит предоставить нашим экспортерам особые условия по СВАМ, уверен народный депутат. Чтобы стать понятными для европейских партнеров, нам следует унифицировать подходы в предоставлении преференций по декарбонизации.



Он обратил внимание на то, что страны Восточной Европы получают гораздо больший объем бесплатных квот, чем другие страны Евросоюза, потому что имеют устаревшую постсоветскую производственную основу. В 2020 году Польша получила квот на СО2 эквивалентных 456% выбросов, Венгрия - 198%, Румыния - 143%, Словакия - 127%, Чехия - 120%. Это пример поощрения с целью стимулирования преобразований.



"Перечисленные страны пользуются преференциями, потому что имеют общую систему торговли выбросами. Украине тоже нужна своя ETS, с ее помощью мы сможем стать более понятными для ЕС и правильно аргументировать необходимость предоставления нашей стране особых условий по СВАМ. При этом мы должны дать Евросоюзу четкие гарантии того, что средства, полученные через ETS пойдут на экомодернизацию нашей промышленности", - подытожил М.Магомедов.



МинПром



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