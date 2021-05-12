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Украина почти наполовину сократила импорт марганцевых руд

12.05.21 10:23 , Интерфакс-Украина
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Украина в январе-апреле текущего года снизила импорт марганцевой руды и концентрата в натуральном выражении на 48,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 123,644 тыс. тонн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) во вторник, в денежном выражении импорт марганцевой руды и концентрата за указанный период сократился на 52,5% - до $14,522 млн.

При этом основной импорт осуществлялся из Ганы (99,92% поставок в денежном выражении) и Бельгии (0,08%).

В январе-апреле-2021 Украина поставила 295 тонн марганцевой руды и концентрата в Польшу (86,11%) и РФ (13,89%) на сумму $35 тыс., тогда как в аналогичном периоде прошлого года вывезла 2,087 тыс. тонн марганцевой руды и концентрата на сумму $233 тыс.

Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила импорт марганцевой руды и концентрата в натуральном выражении на 51,9% по сравнению с 2019 годом - до 581,178 тыс. тонн, в денежном выражении импорт марганцевой руды и концентрата за указанный период сократился на 63,7% - до $76,534 млн. При этом основной импорт осуществлялся из Ганы (88,76% поставок в денежном выражении), РФ (8,26%) и ЮАР (2,88%).

В 2020 году Украина поставила на экспорт 69,303 тыс. тонн марганцевой руды и концентрата (рост в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом) на сумму $10,819 млн, тогда как в 2019 году – 33,225 тыс. тонн на $3,307 млн. Экспорт и реэкспорт осуществлялся в США (88,03% поставок), Чехию (10,25%) и Венгрию (1,16%).

В Украине добывают и обогащают марганцевую руду Покровский (ранее - Орджоникидзевский) и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (оба - Днепропетровская обл.).

МинПром

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