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Украинский путь декарбонизации ведет в тупик – Магера

12.05.21 10:04
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Украина сегодня декларирует, что идет европейским путем декарбонизации, но на самом деле идет в противоположную сторону. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

Он обратил внимание на то, что вместо законодательных стимулов власть хочет ввести драконовские штрафы и санкции (законопроект № 4167). Вместо создания Фонда декарбонизации - поднять эконалог в три раза, до 30 грн/т и "проедать" эти деньги в бюджете.

"То есть, ужесточение наказаний и фискальной нагрузки – это и есть украинский путь декарбонизации. Очевидно, что он приведет нас в тупик. В итоге мы рискуем остаться без промышленности, а значит – без перспектив создать успешную и развитую страну. В недалеком будущем сегодняшние ошибки чиновников от экологии будут стоять украинской экономике миллиардных убытков. Одной только смены курса экополитики будет мало, нужны кадровые решения", - уверен народный депутат.

Вместе с тем С.Магера выразил уверенность, что если Украина использует европейский опыт, то сможет получить хороший источник для финансирования декарбонизации экономики.

Он напомнил, что в Евросоюзе поступления от EU ETS (европейской системы торговли выбросами) являются одним из главных источников финансирования экологических преобразований в промышленности. По оценкам экспертов, цель ЕС снизить к 2030 году выбросы на 55%, по сравнению с 1990 годом, выглядит вполне достижимой.

Европейская система EU ETS позволяет промышленным компаниям продать излишек квот на рынке, и таким образом обеспечить себя средствами на экологические преобразования. Причем 18 из 22 предприятий ЕС, получивших бесплатные квоты на выбросы, не оплачивали выбросы вовсе, потому что уместились в допустимую норму. По итогам 2020 года благодаря торговле квотами они привлекли на экомодернизацию более 1 млрд евро.

"Утвержденный Украиной Второй национально-определенный вклад обязывает нашу страну снизить выбросы СО2 к 2030 году на 65%. Задача более амбициозная, чем у ЕС, но, в отличие от европейских коллег, у наших промышленников нет государственной поддержки. Что говорить, у нас до сих пор не создан Фонд декарбонизации", - отметил он.

МинПром

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