Инвестняни необходимы, но не достаточны - Шпенов Большой капитал всегда приходит в надежную, стабильную и предсказуемую гавань. Украине не нужно выдумывать велосипед и строить армию "инвестнянь". Нужно довести реформы до конца и научиться жить по закону, считает народный депутат Дмитрий Шпенов.



Как известно, с 1 января 2022 года крупные инвестиционные проекты в Украине будут обеспечены господдержкой. При этом для украинского капитала проект должен быть реализован за 5 лет, для иностранного капитала – за 15 лет.



Действующая власть ставит на то, что закон об "инвестиционных нянях" поможет решить проблему доверия инвесторов, в первую очередь иностранных. Эксперты, наоборот, сомневаются, что пристальная государственная опека сотворит инвестиционное чудо.



По рейтингу Doing Business-2020 Украина заняла 64 место из 190 стран. За год нам удалось подняться на 24 позиции. Власть называет это прорывом и серьезным достижением.



"Но вот вопрос доверия к власти, являющийся одним из важнейших для крупных инвесторов, остался нерешенным. По итогам прошлого года в Украине произошел самый крупный отток капитала за последние 20 лет. Инвесторы вывели из страны 868,2 млн долл, хотя в 2019-м инвестировали 5,86 млрд долл", - отмечает Д.Шпенов.



По его мнению, о том, что "инвестиционные няни" инструмент необходимый, но не достаточный, говорят показатели других важных для бизнеса индексов. Так, по индексу коррупции Украина находится на 117 месте из 180, по безопасности капитала у нас всего 15 баллов из 100, по индексу экономической свободы - занимает неутешительное 126 место.



"Понять психологию стратегических инвесторов достаточно просто. Вы бы инвестировали миллиарды долларов в экономику страны, где процветает коррупция и сворачиваются антикоррупционные реформы, где за 30 лет независимости так и не появилось верховенство права, а правоохранительные и налоговые органы постоянно "кошмарят" предпринимателей?!", - отметил политик.



Д.Шпенов выразил уверенность, что доверие бизнеса необходимо заслужить. "Для этого власть должна показать инвесторам успешные кейсы. Одним из таких кейсов могло бы стать разрешение ситуации с долгами украинского государства перед зеленой энергетикой, которые на сегодня превысили 18 млрд грн", - считает он.



МинПром



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