Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Инвестняни необходимы, но не достаточны - Шпенов

12.05.21 09:42
печать
размер текста:

Большой капитал всегда приходит в надежную, стабильную и предсказуемую гавань. Украине не нужно выдумывать велосипед и строить армию "инвестнянь". Нужно довести реформы до конца и научиться жить по закону, считает народный депутат Дмитрий Шпенов.

Как известно, с 1 января 2022 года крупные инвестиционные проекты в Украине будут обеспечены господдержкой. При этом для украинского капитала проект должен быть реализован за 5 лет, для иностранного капитала – за 15 лет.

Действующая власть ставит на то, что закон об "инвестиционных нянях" поможет решить проблему доверия инвесторов, в первую очередь иностранных. Эксперты, наоборот, сомневаются, что пристальная государственная опека сотворит инвестиционное чудо.

По рейтингу Doing Business-2020 Украина заняла 64 место из 190 стран. За год нам удалось подняться на 24 позиции. Власть называет это прорывом и серьезным достижением.

"Но вот вопрос доверия к власти, являющийся одним из важнейших для крупных инвесторов, остался нерешенным. По итогам прошлого года в Украине произошел самый крупный отток капитала за последние 20 лет. Инвесторы вывели из страны 868,2 млн долл, хотя в 2019-м инвестировали 5,86 млрд долл", - отмечает Д.Шпенов.

По его мнению, о том, что "инвестиционные няни" инструмент необходимый, но не достаточный, говорят показатели других важных для бизнеса индексов. Так, по индексу коррупции Украина находится на 117 месте из 180, по безопасности капитала у нас всего 15 баллов из 100, по индексу экономической свободы - занимает неутешительное 126 место.

"Понять психологию стратегических инвесторов достаточно просто. Вы бы инвестировали миллиарды долларов в экономику страны, где процветает коррупция и сворачиваются антикоррупционные реформы, где за 30 лет независимости так и не появилось верховенство права, а правоохранительные и налоговые органы постоянно "кошмарят" предпринимателей?!", - отметил политик.

Д.Шпенов выразил уверенность, что доверие бизнеса необходимо заслужить. "Для этого власть должна показать инвесторам успешные кейсы. Одним из таких кейсов могло бы стать разрешение ситуации с долгами украинского государства перед зеленой энергетикой, которые на сегодня превысили 18 млрд грн", - считает он.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:23
Украина почти наполовину сократила импорт марганцевых руд
10:04
Украинский путь декарбонизации ведет в тупик – Магера
09:52
Из-за вспышки коронавируса индийские металлурги сокращают производство
09:07
Украина нарастила экспорт лома черных металлов в 7,5 раза
08:53
Таиланд ограничил импорт проката с цинк-алюминиевым покрытием из 2 стран
08:02
Украина в январе-апреле снизила импорт марганцевой руды на 48,3%
11.05.21
18:02
Метинвест уплатит налог на прибыль в 7,4 раза больше, чем в прошлом году
17:55
Рост цен в промышленности Украины начал замедляться
17:43
С начала года грузоперевозки по Днепру выросли на 64%
17:36
Украинцы в апреле продали огромное количество валюты
17:16
Власти Китая начали снижать импорт СПГ из Австралии
16:54
В Австралии прогнозируют падение стоимости тонны желруды до 55 долл.
16:35
Металлурги США в марте нарастили продажи на 18%
16:16
Металлургов России обяжут возмещать экологический вред
15:56
Thyssenkrupp значительно улучшил финансовые показатели во 2 квартале
15:40
Украина решила потратить 15 млрд грн на космос
15:18
АЭС Украины произвели свыше 60% всей энергии в стране
14:55
Rio Tinto осваивает 3D-печать для производства стали
14:35
Кабмин отнес бензин А-92, А-95 и ДТ к социально значимым товарам
14:24
Промышленный безвиз с ЕС становится ближе – Магомедов
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!