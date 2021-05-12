Украина нарастила экспорт лома черных металлов в 7,5 раза Украинские предприятия в январе-апреле 2021 года увеличили экспорт лома черных металлов в 7,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 86,98 тыс. тонн, в том числе в апреле – 37,87 тыс. тонн лома.



Согласно статистике Государственной таможенной службы, в денежном выражении экспорт металлолома возрос в 10 раз – до 30,71 млн долл., передает Интерфакс-Украина.



.В то же время в январе-апреле текущего года страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 36,1% – до 7,76 тыс. тонн. В денежном выражении ввоз лома возрос в 2,1 раза – до 13,01 млн долл.



Ввоз металлолома в январе-апреле текущего года осуществлялся в основном из Турции (61,77% поставок в денежном выражении), РФ (29,56%) и США (3,13%); экспорт – в Турцию (94,65%), Литву (1,32%) и Германию (1,25%).



Как сообщалось, Украина в 2020 году сократила экспорт металлолома на 15,1% по сравнению с предыдущим годом – до 35,82 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт снизился на 19,4% – до 9,49 млн долл.



В то же время в 2020 году страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 47,1% – до 26,43 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 24% – до 26,03 млн долл.



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