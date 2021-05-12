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За 4 месяца Украина увеличила импорт алюминиевых руд на 44,7%

12.05.21 12:37 , Интерфакс Украина
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Украина в январе-апреле текущего года увеличила импорт алюминиевых руд и концентрата (бокситов) в натуральном выражении на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 млн 777,930 тыс. тонн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) во вторник, за этот период импорт бокситов в денежном выражении возрос на 51,3% - до 81,185 млн долл.

При этом импорт осуществлялся в основном из Гвинеи (58,69% поставок в денежном выражении), Бразилии (23,6%) и Ганы (16,79%).

Украина в январе-апреле-2021 осуществила реэкспорт бокситов в объеме 71 тонна на 15 тыс. долл. в Польшу (80%) и Германию (20%).

Как сообщалось, Украина в 2020 году увеличила импорт алюминиевых руд и концентрата в натуральном выражении на 4,6% по сравнению с 2019 годом - до 5 млн 118,633 тыс. тонн, за этот период импорт бокситов в денежном выражении возрос на 2,8% - до 227,095 млн долл. При этом импорт осуществлялся в основном из Гвинеи (63,48% поставок в денежном выражении), Бразилии (15,02%) и Ганы (14,07%).

В 2020 году было реэкспортировано в Польшу 255 тонны бокситов на $41 тыс., тогда как за 2019 год в эту страну было поставлено 22 тонны на 1 тыс. долл.

Бокситы являются алюминиевыми рудами, используемыми в качестве сырья для получения глинозема, а из него - алюминия. Применяются также в качестве флюсов в черной металлургии.

В Украину бокситы импортирует Николаевский глиноземный завод (НГЗ), аффилированный с Объединенной компанией (ОК) "Российский алюминий" ("РусАл", РФ). Из бокситов производится глинозем.

"РусАлу" в Украине также принадлежит доля в Запорожском алюминиевом комбинате ("ЗАлК"), который прекратил выпуск первичного алюминия и глинозема.

МинПром

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