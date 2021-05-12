Украина не начинала с МВФ переговоры о новой программе сотрудничества В то время как в начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль назвал 5 ключевых пунктов для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, Украина не начинала с МВФ переговоры о новой программе сотрудничества. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию "РБК Украина", передают Українські Новини.



"Мы не начинали с МВФ переговоры о новой программе. У нас пока продолжается действующая программа, фактически у нас впереди два транша", - сказал премьер.



При этом он добавил, что Украина работает с МВФ почти в еженедельном режиме.



"Во время последнего общения пару недель назад ключевыми вопросами оставались антикоррупция, НАБУ, НАПК и Высший совет правосудия. Других вопросов нет. Другие вопросы - технические по типу макропоказателей на 2022-2023 годы, бюджетная декларация. Еще был вопрос реформы СБУ в части передачи полномочий по экономическим преступлениям в Бюро экономической безопасности. Закон о БЭБ принят, закон о реформе СБУ принят в первом чтении", - добавил Д.Шмыгаль.



Он уточнил, что был еще один момент о разблокировании большой приватизации – закон принят.



"Закон о НАБУ в той редакции, которая сегодня находится в парламенте, полностью удовлетворяет наших партнеров, будем его принимать – с фракцией уже говорили. Закон о ВСП – получили выводы Венецианской комиссии, всех удовлетворяет, будем принимать. И закон о НАПК, об усилении уголовной ответственности, также наших партнеров в той редакции, которая уже есть, удовлетворяет. Еще был принят закон по земельной реформе, сейчас будет на рассмотрении еще один. Это тоже два ключевых закона для макрофина и для МВФ. То есть по всем законодательным вопросам мы показали прогресс и продвинулись вперед", - сказал премьер-министр.



По его словам, как только будут во втором чтении приняты эти законы, Украина выйдет на переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества и получение транша.



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