Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина не начинала с МВФ переговоры о новой программе сотрудничества

12.05.21 12:13 , Украинские новости
печать
размер текста:

В то время как в начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль назвал 5 ключевых пунктов для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, Украина не начинала с МВФ переговоры о новой программе сотрудничества. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию "РБК Украина", передают Українські Новини.

"Мы не начинали с МВФ переговоры о новой программе. У нас пока продолжается действующая программа, фактически у нас впереди два транша", - сказал премьер.

При этом он добавил, что Украина работает с МВФ почти в еженедельном режиме.

"Во время последнего общения пару недель назад ключевыми вопросами оставались антикоррупция, НАБУ, НАПК и Высший совет правосудия. Других вопросов нет. Другие вопросы - технические по типу макропоказателей на 2022-2023 годы, бюджетная декларация. Еще был вопрос реформы СБУ в части передачи полномочий по экономическим преступлениям в Бюро экономической безопасности. Закон о БЭБ принят, закон о реформе СБУ принят в первом чтении", - добавил Д.Шмыгаль.

Он уточнил, что был еще один момент о разблокировании большой приватизации – закон принят.

"Закон о НАБУ в той редакции, которая сегодня находится в парламенте, полностью удовлетворяет наших партнеров, будем его принимать – с фракцией уже говорили. Закон о ВСП – получили выводы Венецианской комиссии, всех удовлетворяет, будем принимать. И закон о НАПК, об усилении уголовной ответственности, также наших партнеров в той редакции, которая уже есть, удовлетворяет. Еще был принят закон по земельной реформе, сейчас будет на рассмотрении еще один. Это тоже два ключевых закона для макрофина и для МВФ. То есть по всем законодательным вопросам мы показали прогресс и продвинулись вперед", - сказал премьер-министр.

По его словам, как только будут во втором чтении приняты эти законы, Украина выйдет на переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества и получение транша.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:33
Строители Вьетнама заявили о слишком высоких ценах на прокат
13:16
Кабмин решил создать Бюро экономической безопасности
12:54
Дефицит автогаза в Украине пока отменяется
12:37
За 4 месяца Украина увеличила импорт алюминиевых руд на 44,7%
11:56
Коболева уволили из-за действий при обслуживании денежных средств компании
11:35
Минэнерго пообещало в ближайшее время погасить 840 млн грн долгов шахтерам
11:13
В Украине хотят повысить налоги для крупного бизнеса – Шмыгаль
10:56
Внедрение ETS позволит Украине смягчить условия СВАМ
10:23
Украина почти наполовину сократила импорт марганцевых руд
10:04
Украинский путь декарбонизации ведет в тупик – Магера
09:52
Из-за вспышки коронавируса индийские металлурги сокращают производство
09:42
Инвестняни необходимы, но не достаточны - Шпенов
09:07
Украина нарастила экспорт лома черных металлов в 7,5 раза
08:53
Таиланд ограничил импорт проката с цинк-алюминиевым покрытием из 2 стран
08:02
Украина в январе-апреле снизила импорт марганцевой руды на 48,3%
11.05.21
18:02
Метинвест уплатит налог на прибыль в 7,4 раза больше, чем в прошлом году
17:55
Рост цен в промышленности Украины начал замедляться
17:43
С начала года грузоперевозки по Днепру выросли на 64%
17:36
Украинцы в апреле продали огромное количество валюты
17:16
Власти Китая начали снижать импорт СПГ из Австралии
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!