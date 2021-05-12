Коболева уволили из-за действий при обслуживании денежных средств компании Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" из-за виновных действий при обслуживании денежных средств компании. Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина от 28 апреля № 370-р, передают Українські Новини.



"Прекратить досрочно полномочия председателя "Нафтогаза" Коболева Андрея Владимировича, освободив его от занимаемой должности 28 апреля в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины", - говорится в распоряжении.



В свою очередь в пункте 5 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде говорится, что владелец или уполномоченный орган должен разорвать с должностным лицом договор, в случае повторного нарушения им требований законодательства в сфере лицензирования, по вопросам выдачи документов разрешительного характера или в сфере предоставления административных услуг.



Уточняется, что договор может быть расторгнут на основании виновных действий работника, который непосредственно обслуживает денежные, товарные или культурные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны собственника или уполномоченного им органа.



28 апреля Кабинет министров уволил А.Коболева, занимавшего пост председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".



Перед этим стало известно, что 2020 год компания закончила с убытками в 19 млрд грн.



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