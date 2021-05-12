В Украине хотят повысить налоги для крупного бизнеса – Шмыгаль В Украине могут вырасти налоги, однако это коснется не всех категорий бизнеса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Д.Шмыгаль отметил, что речь пойдет о крупном бизнесе с высоким показателем рентабельности.



"Общегосударственные налоги мы повышать не планируем — те, что платит каждый гражданин или каждое предприятие. О пересмотре отдельных акцизов, экологических платежей, сборов — сейчас внутри Министерства финансов и профильных министерств продолжаются расчеты и дискуссии", — заявил Д.Шмыгаль.



В то же время, как отметил глава правительства, возможные изменения в налогообложении не коснутся физлиц, малого и среднего бизнеса. А речь пойдет о возможных изменениях, чтобы "наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях — медицине, образовании и других социальных направлениях".



"Могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях — медицине, образовании и других социальных направлениях. Но это будет касаться не простых людей, которые из малого и среднего бизнеса. Это действительно будет касаться отдельных направлений, имеющих высокую маржинальность, и должны платить больше", - добавил премьер.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



