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В Украине хотят повысить налоги для крупного бизнеса – Шмыгаль

12.05.21 11:13 , uaprom.info
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В Украине могут вырасти налоги, однако это коснется не всех категорий бизнеса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Д.Шмыгаль отметил, что речь пойдет о крупном бизнесе с высоким показателем рентабельности.

"Общегосударственные налоги мы повышать не планируем — те, что платит каждый гражданин или каждое предприятие. О пересмотре отдельных акцизов, экологических платежей, сборов — сейчас внутри Министерства финансов и профильных министерств продолжаются расчеты и дискуссии", — заявил Д.Шмыгаль.

В то же время, как отметил глава правительства, возможные изменения в налогообложении не коснутся физлиц, малого и среднего бизнеса. А речь пойдет о возможных изменениях, чтобы "наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях — медицине, образовании и других социальных направлениях".

"Могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях — медицине, образовании и других социальных направлениях. Но это будет касаться не простых людей, которые из малого и среднего бизнеса. Это действительно будет касаться отдельных направлений, имеющих высокую маржинальность, и должны платить больше", - добавил премьер.

МинПром

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