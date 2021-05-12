Украина в январе-апреле снизила импорт марганцевой руды на 48,3% Украина в январе-апреле текущего года снизила импорт марганцевой руды и концентрата в натуральном выражении на 48,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 123,644 тыс. тонн.



Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) во вторник, в денежном выражении импорт марганцевой руды и концентрата за указанный период сократился на 52,5% - до 14,522 млн долл.



При этом основной импорт осуществлялся из Ганы (99,92% поставок в денежном выражении) и Бельгии (0,08%).



В январе-апреле-2021 Украина поставила 295 тонн марганцевой руды и концентрата в Польшу (86,11%) и РФ (13,89%) на сумму 35 тыс. долл., тогда как в аналогичном периоде прошлого года вывезла 2,087 тыс. тонн марганцевой руды и концентрата на сумму 233 тыс. долл.



Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила импорт марганцевой руды и концентрата в натуральном выражении на 51,9% по сравнению с 2019 годом - до 581,178 тыс. тонн, в денежном выражении импорт марганцевой руды и концентрата за указанный период сократился на 63,7% - до 76,534 млн долл. При этом основной импорт осуществлялся из Ганы (88,76% поставок в денежном выражении), РФ (8,26%) и ЮАР (2,88%).



В 2020 году Украина поставила на экспорт 69,303 тыс. тонн марганцевой руды и концентрата (рост в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом) на сумму 10,819 млн долл., тогда как в 2019 году – 33,225 тыс. тонн на 3,307 млн долл. Экспорт и реэкспорт осуществлялся в США (88,03% поставок), Чехию (10,25%) и Венгрию (1,16%).



В Украине добывают и обогащают марганцевую руду Покровский (ранее - Орджоникидзевский) и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (оба - Днепропетровская обл.).



Потребителями марганцевой руды являются ферросплавные предприятия.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



