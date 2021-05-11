Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Метинвест уплатит налог на прибыль в 7,4 раза больше, чем в прошлом году

11.05.21 18:02 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Горно-металлургическая группа "Метинвест" в январе-июне 2021 года увеличит уплату налога на прибыль до 10,2 млрд грн, что в 7,4 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в Государственной налоговой службе (ГНС).

В "Метинвесте" подтвердили информацию о существенном росте платежей по налогу на прибыль в первом полугодии.

"Предприятия группы "Метинвест" в первом полугодии 2021 года заплатят налог на прибыль, пополнив государственный бюджет на 10,2 млрд грн (для сравнения – в первом полугодии 2020 года уплаченный налог на прибыл составил около 1,4 млрд грн). Таким образом, по итогам полугодия выплаты налога на прибыль выросли в 7,4 раза. Это беспрецедентное увеличение налоговых выплат во время пандемии коронавируса позволит поддержать города, в которых работают предприятия "Метинвеста", своевременно и в полном объеме выплачивать заработные платы работникам коммунальной сферы и медикам", - сообщили в компании.

В группе напомнили, что "Метинвест" – один из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Так, в 2020 году компания увеличила выплату налогов на 5% – до 22,1 млрд грн по сравнению с 2019 годом.

Ранее группа сообщала, что за 15 лет своей работы перечислила в бюджеты всех уровней 165 млрд грн. Также сообщалось, что в начале распространения коронавируса "Метинвест" решил отказаться от налоговых каникул, предоставленных бизнесу, чтобы поддержать его во время пандемии.

Сумма налогов, выплаченных предприятиями группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость). Это также позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать зарплату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, криворожские предприятия "Метинвеста" – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи – в июле-сентябре 2020 года перечислили в местные бюджеты подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период "Метинвест" дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн, из которых Кривой Рог получил 78 млн грн.

Группа "Метинвест" в 2020 году перечислила в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн налогов и сборов, что на 5% выше уровня 2019 года.

"Метинвест" – вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляющая активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:55
Рост цен в промышленности Украины начал замедляться
17:43
С начала года грузоперевозки по Днепру выросли на 64%
17:36
Украинцы в апреле продали огромное количество валюты
17:16
Власти Китая начали снижать импорт СПГ из Австралии
16:54
В Австралии прогнозируют падение стоимости тонны желруды до 55 долл.
16:35
Металлурги США в марте нарастили продажи на 18%
16:16
Металлургов России обяжут возмещать экологический вред
15:56
Thyssenkrupp значительно улучшил финансовые показатели во 2 квартале
15:40
Украина решила потратить 15 млрд грн на космос
15:18
АЭС Украины произвели свыше 60% всей энергии в стране
14:55
Rio Tinto осваивает 3D-печать для производства стали
14:35
Кабмин отнес бензин А-92, А-95 и ДТ к социально значимым товарам
14:24
Промышленный безвиз с ЕС становится ближе – Магомедов
14:16
КЖРК увеличил производство железной руды подземной добычи на 2,4%
14:06
Вагоностроительные предприятия переориентировались на ремонты на фоне низкого спроса на вагоны
13:59
British Steel перестала принимать заказы на прокат стали
13:42
Китай установил более жесткие требования к строительству меткомбинатов
13:16
Цены на медь взяли новую высоту
12:58
Законопроект о выбросах угрожает экономической безопасности Украины
12:42
Запорожсталь освоила производство нового вида г/к проката
07.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!