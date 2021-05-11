Рост цен в промышленности Украины начал замедляться Цены в промышленности Украины в апреле выросли на 1,2%, тогда как в марте – на 1,6%, сообщила Государственная служба статистики.



В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам апреля 2021 года цены в промышленности выросли на 27,8%, по итогам марта – на 26,3%, февраля - на 26,6%, января 2021 года – на 17,6%.



За четыре месяца 2021 года (к аналогичному периоду 2020 года) рост цен промпроизводителей составил 24,6%.



Госстат уточнил, что в пределах Украины цены промпроизводителей в апреле к марту 2021 года выросли на 0,6%, при поставках за пределы страны - на 3,3%.



По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в апреле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 3,8%, рост цен в добыче металлических руд составил 9,8%, тогда как в добыче сырой нефти и природного газа, продукция подешевела на 1,9%, каменного угля также подешевела на 1,8%.



Цены выросли в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 4,3%, химических веществ и химической продукции – на 4,1%, в металлургии – на 3,8%, производстве товаров промежуточного потребления – на 4,3%, производстве машин и оборудования, изделий из дерева – на 3,1%, товаров длительного пользования – на 2,2%, в перерабатывающей промышленности – на 2,1%.



Снижение цен зафиксировано в поставках электроэнергии, газа, пара – на 2,8%, производстве энергии - на 1,9%.



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