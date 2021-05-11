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Украинцы в апреле продали огромное количество валюты

11.05.21 17:36 , Бизнес Цензор
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Объем продажи населением валюты в апреле 2021 года превысил объем покупки на 545,9 млн долл. Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в апреле украинцы сократили покупку наличной валюты на 5,8% – до 1,37 млрд долл.

В то же время продажа наличной валюты выросла на 7,4% – до 1,84 млрд долл., что является рекодным значением за время ведения статистики НБУ.

При этом продажа безналичной валюты населением в марте выросла до 403,96 млн долл., а покупка – до 327,45 млн долл.

Таким образом, с учетом безналичных операций, чистая продажа валюты населением в марте превысила покупку на 545,9 млн долл.

Как сообщалось, по данным Нацбанка, объем продажи населением валюты в марте впервые с начала 2021 года превысил объем продажи на 329,71 млн долл. При этом продажа наличной валюты подскочила на 32% – до 1,72 млрд долл.

В феврале 2021 года покупка валюты населением в феврале превысила продажу на 9,44 млн долл., тогда как в январе продажа валюты превышала покупку на 54,3 млн долл. 

МинПром

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