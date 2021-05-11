В Австралии прогнозируют падение стоимости тонны желруды до 55 долл. Несмотря на мировой бум цен на сырьевые товары, чиновники казначейства Австралии закладывают в бюджете на 2022 год стоимость тонны железной руды на уровне 55 долл. США.



"Предполагается, что цена на железную руду снизится до 55 долларов США за тонну на условиях FOB к концу мартовского квартала 2022 года, что на три квартала позже, чем предполагалось в бюджете на 2020-2021 годы", - цитирует издание The Australian проект бюджета страны на следующие два года.



Железная руда является одной из главных статей австралийского экспорта, крупнейшим потребителем которой является быстро восстанавливающийся после пандемии Китай.



10 мая цена на руду на азиатских рынках скакнула на 10%, превысив в Китае 206 долл. США за тонну. При этом в Сингапуре фьючерсы на железную руду подорожали до 220 долл. за тонну, что стало абсолютным рекордом в долларовом выражении.



Производство стали в Китае продолжает расти несмотря на попытки китайского правительства сократить избыточные мощности для выполнения экологических задач. В марте выплавка стали в КНР увеличилась на 19%. На этом фоне за апрель импорт железорудного сырья в Китае вырос на 43% в годовом выражении, хотя эти показатели могут быть связаны с эффектом низкой базы пандемического апреля 2020 года.



Напомним, что на прошлой неделе Китай "на неопределенный срок" приостановил всю деятельность в рамках Китайско-Австралийского стратегического экономического диалога, что стало последней неудачей в напряженных отношениях между Пекином и Канберрой.



Двусторонние отношения обострились в 2018 году, когда Австралия стала первой страной, публично запретившей китайскому технологическому гиганту Huawei доступ к своей сети 5G. Отношения ухудшились в прошлом году, когда Австралия призвала к независимому расследованию происхождения нового коронавируса, что вызвало торговые репрессии со стороны Китая.



Если торговая война наберет серьезные обороты, последствия для Австралии будут куда хуже, чем для Китая. Для Австралии Китай – ключевой торговый партнер, тогда как Австралия не входит в топ-10 стран-крупнейших импортеров китайской продукции.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



