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Металлургов России обяжут возмещать экологический вред

11.05.21 16:16 , Steelland
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Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации начинает работу над двумя законопроектами, которые будут регулировать создание ликвидационных фондов для металлургических предприятий, объектов недропользования, животноводства, птицеводства и очистных сооружений. Об этом в интервью РБК заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

По словам А.Козлова, предложенный в начале мая правительством РФ законопроект об ответственности собственников промышленных предприятий за ликвидацию негативного воздействия на природу, не указывает прямо на сталелитейные заводы и горнодобывающие фабрики. Поэтому ведомство подготовит новые документы.

"Любой оставленный вред — это очень дорого и трудозатратно. Государство не может это делать на деньги налогоплательщиков — за тех, кто зарабатывал сверхприбыль и бросил потом свой объект", — пояснил он.

За пять лет до прекращения деятельности таких предприятий их собственники должны будут предусмотреть план ликвидации, который включает экологический аудит, и обеспечить его финансирование. За неисполнение обязательств предусмотрена ответственность: компенсационный платеж в размере суммы ликвидационных мероприятий. В случае если этого не произойдет, то по решению суда может быть приостановлена выплата дивидендов.

МинПром

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