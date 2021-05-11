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Thyssenkrupp значительно улучшил финансовые показатели во 2 квартале

11.05.21 15:56 , Steelland
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Немецкая промышленная группа Thyssenkrupp значительно улучшила финансовые показатели во втором квартале текущего финансового года и прогнозирует возвращение к прибыли по итогам всего года — впервые за три года подряд. Это, как говорят в компании, станет следствием резкого роста спроса на сталь и глобального восстановления экономики.

Годовой прогноз снова повышен: теперь ожидается рост продаж в 2-значном процентном диапазоне и скорректированная операционная прибыль "значительно вырастет до положительного результата" в несколько сотен миллионов евро.

Как сообщается, восстановление мирового автомобильного рынка оказало позитивное влияние на рост заказов и продаж в большинстве подразделений группы.

Так, в перманентно убыточном сталелитейном подразделении Thyssenkrupp эти показатели выросли соответственно на 13% и 8%. Скорректированная EBIT составила 126 млн евро, что значительно выше, чем годом ранее (29 млн евро).

Ключевыми факторами здесь были рост цен на готовую и нержавеющую сталь, вызванный нехваткой материалов, а также последствия систематической реализации трансформации: в рамках продолжающейся оптимизации сети с 2019 года сегмент сократил количество логистических площадок на 39, в том числе в отчетном квартале – на пять. В результате производительность (объем продаж на складе на одного сотрудника) значительно выросла.

Впрочем, компания продолжает прогнозировать для себя чистый убыток по итогам финансового года. Последний раз чистую прибыль компания показала в 2018 году. В прошлом финансовом году компания показала чистый убыток 5,5 млрд евро.

МинПром

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