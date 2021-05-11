Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина решила потратить 15 млрд грн на космос

11.05.21 15:40 , Укринформ
печать
размер текста:

Расходы на реализацию новой космической программы на 2021 - 2025 годы составляют 15 млрд грн из государственного бюджета Украины.

Об этом председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай рассказал в интервью телеканалу "Перший Діловий", передает Укринформ.

"Общие затраты на реализацию космической программы из государственного бюджета составляют 15 миллиардов на пять лет", - сказал В.Тафтай.

По его словам, в программе также предусмотрена возможность поддержки космической отрасли за счет средств инвесторов и заказчиков.

Как известно 13 января 2021 года Кабинет министров одобрил концепцию Общегосударственной целевой научно-технической программы Украины на 2021-2025 годы.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:16
Металлургов России обяжут возмещать экологический вред
15:56
Thyssenkrupp значительно улучшил финансовые показатели во 2 квартале
15:18
АЭС Украины произвели свыше 60% всей энергии в стране
14:55
Rio Tinto осваивает 3D-печать для производства стали
14:35
Кабмин отнес бензин А-92, А-95 и ДТ к социально значимым товарам
14:24
Промышленный безвиз с ЕС становится ближе – Магомедов
14:16
КЖРК увеличил производство железной руды подземной добычи на 2,4%
14:06
Вагоностроительные предприятия переориентировались на ремонты на фоне низкого спроса на вагоны
13:59
British Steel перестала принимать заказы на прокат стали
13:42
Китай установил более жесткие требования к строительству меткомбинатов
13:16
Цены на медь взяли новую высоту
12:58
Законопроект о выбросах угрожает экономической безопасности Украины
12:42
Запорожсталь освоила производство нового вида г/к проката
12:38
Экспорт стальной продукции КНР в апреле вырос на 26%
12:16
Канада установила пошлины на арматуру из 7 стран
11:55
JFE Holdings Inc может создать СП с индийской JSW Steel для выпуска электротехнической стали
11:50
Зеленая энергетика требует от Кабмина рассчитаться по долгам
11:37
США не будут давить на РФ, пока Украина покупает у нее электроэнергию
11:16
Украина планирует до 2030 года завершить реформу углепрома
10:57
Германская SMS Group нарастит производительность стана горячей прокатки в Турции
07.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!