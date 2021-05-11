Украина решила потратить 15 млрд грн на космос Расходы на реализацию новой космической программы на 2021 - 2025 годы составляют 15 млрд грн из государственного бюджета Украины.



Об этом председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай рассказал в интервью телеканалу "Перший Діловий", передает Укринформ.



"Общие затраты на реализацию космической программы из государственного бюджета составляют 15 миллиардов на пять лет", - сказал В.Тафтай.



По его словам, в программе также предусмотрена возможность поддержки космической отрасли за счет средств инвесторов и заказчиков.



Как известно 13 января 2021 года Кабинет министров одобрил концепцию Общегосударственной целевой научно-технической программы Украины на 2021-2025 годы.



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