АЭС Украины произвели свыше 60% всей энергии в стране Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляет, что 26 апреля - 4 мая доля атомных электростанций (АЭС) в общем объеме обеспечения потребителей электроэнергией увеличилась до 61%.



Об этом свидетельствует еженедельный отчет "Укрэнерго" о работе энергосистемы, передают Українські Новини.



Согласно ему, за указанный период доля тепловых электростанций (ТЭС) составила 18%, теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) - 6%, гидроэлектростанций (ГЭС) - 7%, солнечных электростанций (СЭС) - 6% и ветряных электростанций (ВЭС) - 2%.



По данным "Укрэнерго", по состоянию на 5 мая в работе находится 11 из 15 энергоблоков АЭС.



При этом отмечается, что сокращение производства электроэнергии на ТЭС связано с общим снижением потребления электроэнергии.



Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что с 1 мая цена на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 гривен/кВт-ч.



В конце декабря 2020 года Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января 2021 года и продлил действие положения о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года.



После этого Кабинет министров оставил без изменений тариф на электроэнергию для населения (1,68 гривны/кВт-ч) с 1 апреля.



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