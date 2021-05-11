Rio Tinto осваивает 3D-печать для производства стали Австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания Rio Tinto успешно разработала и протестировала новый измельчаемый водой стальной порошок, предназначенный для 3D-печати на своем металлургическом комплексе Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) в Сорель-Трейси, Квебек.



Распыленный водой стальной порошок обеспечивает механические свойства, превосходящие традиционные методы производства металлов, открывая путь к прогрессу в использовании технологии 3D-печати для металлических деталей.



Управляющий директор Rio Tinto Iron and Titanium Стефан Леблан прокомментировал: "Это новое поколение стальных порошков, предназначенных для 3D-печати на металлургическом комплексе RTFT, где мы имеем более чем 50-летний опыт производства стальных и чугунных порошков. Наша новая марка порошковой стали для аддитивного производства, производимая с помощью самого большого распылителя воды в Северной Америке, обеспечивает очень конкурентоспособное сырье на растущем рынке трехмерных технологий".



Полномасштабные промышленные детали уже произведены и испытаны, в том числе детали для оборудования для разливки жидкого чугуна на заводе Rio Tinto в Сорел-Трейси, который является первым в отрасли.



RTFT эксплуатирует открытый ильменитовый рудник на озере Тио недалеко от Гавр-Сен-Пьер, на северном берегу Квебека. Руда используется для производства высококачественного диоксида титана, чугуна, стали и металла. RTFT работает в Квебеке 70 лет и является пионером в области извлечения железа из ильменита.



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