Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Rio Tinto осваивает 3D-печать для производства стали

11.05.21 14:55 , Металлургпром
печать
размер текста:

Австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания Rio Tinto успешно разработала и протестировала новый измельчаемый водой стальной порошок, предназначенный для 3D-печати на своем металлургическом комплексе Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) в Сорель-Трейси, Квебек.

Распыленный водой стальной порошок обеспечивает механические свойства, превосходящие традиционные методы производства металлов, открывая путь к прогрессу в использовании технологии 3D-печати для металлических деталей.

Управляющий директор Rio Tinto Iron and Titanium Стефан Леблан прокомментировал: "Это новое поколение стальных порошков, предназначенных для 3D-печати на металлургическом комплексе RTFT, где мы имеем более чем 50-летний опыт производства стальных и чугунных порошков. Наша новая марка порошковой стали для аддитивного производства, производимая с помощью самого большого распылителя воды в Северной Америке, обеспечивает очень конкурентоспособное сырье на растущем рынке трехмерных технологий".

Полномасштабные промышленные детали уже произведены и испытаны, в том числе детали для оборудования для разливки жидкого чугуна на заводе Rio Tinto в Сорел-Трейси, который является первым в отрасли.

RTFT эксплуатирует открытый ильменитовый рудник на озере Тио недалеко от Гавр-Сен-Пьер, на северном берегу Квебека. Руда используется для производства высококачественного диоксида титана, чугуна, стали и металла. RTFT работает в Квебеке 70 лет и является пионером в области извлечения железа из ильменита.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:16
Металлургов России обяжут возмещать экологический вред
15:56
Thyssenkrupp значительно улучшил финансовые показатели во 2 квартале
15:40
Украина решила потратить 15 млрд грн на космос
15:18
АЭС Украины произвели свыше 60% всей энергии в стране
14:35
Кабмин отнес бензин А-92, А-95 и ДТ к социально значимым товарам
14:24
Промышленный безвиз с ЕС становится ближе – Магомедов
14:16
КЖРК увеличил производство железной руды подземной добычи на 2,4%
14:06
Вагоностроительные предприятия переориентировались на ремонты на фоне низкого спроса на вагоны
13:59
British Steel перестала принимать заказы на прокат стали
13:42
Китай установил более жесткие требования к строительству меткомбинатов
13:16
Цены на медь взяли новую высоту
12:58
Законопроект о выбросах угрожает экономической безопасности Украины
12:42
Запорожсталь освоила производство нового вида г/к проката
12:38
Экспорт стальной продукции КНР в апреле вырос на 26%
12:16
Канада установила пошлины на арматуру из 7 стран
11:55
JFE Holdings Inc может создать СП с индийской JSW Steel для выпуска электротехнической стали
11:50
Зеленая энергетика требует от Кабмина рассчитаться по долгам
11:37
США не будут давить на РФ, пока Украина покупает у нее электроэнергию
11:16
Украина планирует до 2030 года завершить реформу углепрома
10:57
Германская SMS Group нарастит производительность стана горячей прокатки в Турции
07.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!