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Промышленный безвиз с ЕС становится ближе – Магомедов

11.05.21 14:24
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Предварительные выводы оценочной комиссии ЕС вселяют определенный оптимизм, и промышленный безвиз становится ближе для Украины. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Это небольшой, но важный шаг вперед для отечественной промышленности. Теперь многое будет зависеть от активности украинской дипломатии, так как бизнес ориентируется на реальные, а не предварительные заключения", - сказал он.

Как известно, после семи месяцев работы оценочная миссия ЕС подготовила предварительное заключение о том, насколько Украина готова к подписанию Соглашения АСАА, которое называют промышленным безвизом. Его суть заключается во взаимном признании сертификатов соответствия промышленной продукции. Это предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

М.Магомедов отметил, что подписание промышленного безвиза расширит допуск украинского экспорта на рынок ЕС. Сегодня это крайне важно, учитывая продолжающийся в нашей стране экономический кризис и усиление протекционистских настроений в мире. Условия для экспорта стали значительно сложнее, чем до пандемии.

Согласно отчету оценочной комиссии ЕС, первыми, кто получит особые экспортные условия, станут украинские производители низковольтного оборудования, устройств электромагнитной совместимости и предприятия машиностроительной отрасли. Они смогут лицензировать продукцию в Украине и реализовывать ее в ЕС без дополнительных сертификатов. То есть, сертификаты, полученные в нашей стране, для перечисленных производителей будут действительны на территории еврозоны. Сертификаты, полученные европейскими предприятиями, автоматически признаются у нас.

"Минэкономики озвучило готовность получить мандат для переговоров о заключении Соглашения АСАА. Но здесь есть свои подводные камни. Во-первых, выводы Комиссии лишь предварительные. Пока не ясно каким будет полный отчет, и какие дополнительные рекомендации и условия там могут появиться. Во-вторых, получение промышленного безвиза для отдельных отраслей еще не означает полного открытия европейского рынка. В силе остаются многочисленные торговые ограничения, введенные Евросоюзом против украинского промышленного импорта", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром

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