КЖРК увеличил производство железной руды подземной добычи на 2,4% Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в январе-апреле текущего года увеличил производство железной руды подземной добычи, по уточненным данным, на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,422 млн тонн.



По уточненным данным самого предприятия, в апреле шахта "Жовтнева" добыла 51 тыс. тонн товарной руды, шахта "Батькивщина" – 123 тыс. тонн, "Гвардейская" – 94 тыс. тонн и "Терновская" – 95 тыс. тонн, всего по комбинату – 363 тыс. тонн.



Как сообщалось, КЖРК в 2020 году снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3 миллионов 811,984 тыс. тонн.



КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды. Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината. КЖРК владеют группа "Метинвест" и группа "Приват". Операционное управление предприятием осуществляет группа "Приват".



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