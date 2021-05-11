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Китай установил более жесткие требования к строительству меткомбинатов

11.05.21 13:42 , Металлоснабжение и сбыт
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Китайская Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) установила новые, более жесткие требования к проектам строительства новых предприятий и производственных линий в металлургической промышленности.

Изменения направлены на сокращение производства стали в стране, снижение выбросов углекислого газа и улучшение экологической ситуации в основных промышленных регионах.

В соответствии с новыми требованиями, в регионах Хэбэй-Пекин-Тяньцзинь, дельтах Янцзы и Жемчужной реки, а также на равнине Фэньвэй (преимущественно, провинция Шаньси) разрешения на строительство новых мощностей будут даны лишь при условии закрытия старых в полуторакратном размере. В других регионах страны соотношение между закрывающимися и новыми мощностями будет составлять 1,25: 1. Ранее были приняты соотношения соответственно 1,25: 1 и 1:1.

Провинции, автономные регионы и городские округа будут иметь право принимать новые металлургические предприятия по обмену с другими регионами только при условии наличия программ контроля мощностей и предусмотренных ими лимитов. Кроме того, в качестве замещаемых мощностей не будут засчитываться нелегальные предприятия, построенные без разрешения центрального правительства, уже закрытые заводы обанкротившихся компаний и ферросплавные заводы.

Тем временем, китайские металлургические компании продолжают реализацию начатых ранее проектов. Так, компания Baosteel, входящая в группу Baowu, в июне запускает доменную печь № 3 на комбинате Zhangang в провинции Гуандун, что увеличит мощности предприятия по выплавке чугуна до 12,25 млн. т в год. А компания Ansteel Group в провинции Ляонин вводит в строй первую очередь комбината Zhoukou Steel производительностью 2,2 млн. т чугуна и 2,0 млн. т стали в год.

МинПром

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