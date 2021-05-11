Цены на медь взяли новую высоту Котировки на медь на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) на торгах 7 мая достигли более 10 400 за т, превысив прежний абсолютный рекорд, установленный в 2011 г. Стоимость этого металла увеличилась более чем на 30% с начала 2021 г. и более чем вдвое за последние 12 месяцев.

Как считают многие специалисты, в дальнейшем медь продолжит подъем вследствие повышенного спроса на этот металл, в частности, со стороны альтернативной энергетики и автомобилестроения, а также ограниченных объемов потребления.



Непосредственной причиной для ценового скачка стало решение парламента Чили о значительном увеличении налогов для национальных производителей меди. Хотя этот законопроект еще должен быть утвержден верхней палатой парламента и подписан президентом, а вступление нового режима в силу запланировано на 2024 г., специалисты опасаются, что его принятие замедлит реализацию новых проектов в отрасли и приведет к снижению производства меди в стране.



В то же время аналитик Bank of America Майкл Уидмер прогнозирует, что в ближайшие годы мировые цены на медь могут достигнуть 13 000 долл. за т, а к 2025 г. дойти до 20 000 долл. за т. По его оценкам, в 2021-2022 гг. предложение меди на мировом рынке будет уступать спросу, в 2023-2024 гг. рынок будет сбалансированным, но с 2025 г. начнется период еще более жесткого дефицита, чем сейчас.



Глава корпорации Glencore Айвен Глазенберг отмечает, что новые крупные месторождения меди могут пойти в разработку в России (Баимское на Чукотке) или в политически нестабильных африканских странах. Но реализация этих проектов потребует очень больших затрат, для покрытия которых цена металла должна подняться до 15 000 долл. за т.



В Китае, по данным издания Shanghai Metals Market (SMM), в апреле было произведено 878,1 тыс. т рафинированной меди, что на 7,3% больше, чем годом ранее. Но на май SMM прогнозирует спад до 844,3 тыс. т, в частности, из-за дефицита сырья.



В апреле, как сообщает Генеральная таможенная администрация КНР, в страну поступило из-за рубежа 1,921 млн. т медного концентрата, что на 11,5% меньше, чем в марте и на 5,3% меньше, чем в апреле 2020 г. Импорт меди и медной продукции составил 484,9 тыс. т. Это на 5,1% больше, чем годом ранее, но на 12,2% уступает марту.



Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на китайскую исследовательскую компанию Antaike, 15 крупнейших производителей меди в стране решили сократить в этом году закупки концентрата на 1,26 млн. т или на 8,8% по сравнению с прошлым годом, что соответствует 300 тыс. т рафинированного металла, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа. Соответственно, Китай будет закупать за рубежом больше готовой меди и медной продукции.



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