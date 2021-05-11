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Запорожсталь освоила производство нового вида г/к проката

11.05.21 12:42
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Металлургический комбинат "Запорожсталь" группы Метинвест расширил сортаментную линейку горячекатаного проката. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Запорожсталь" по заказу компании Sahathai Steel Pipe Public Company Limited (Таиланд) освоила производство горячекатаного рулона, который имеет повышенные прочностные характеристики благодаря микролегированию бором.

Как отмечается в сообщении, новая продукция отвечает высоким требованиям международных стандартов и будет использоваться в производстве стальных труб. Все необходимые испытания на соответствие требованиям стандартов проводились в собственной аккредитованной лаборатории комбината. Высокое качество продукции подтверждено и со стороны заказчика Sahathai Steel Pipe Public Company Limited.

Напомним, "Запорожсталь" в 2020 году освоил выпуск восьми новых видов продукции. Кроме того, комбинат продолжает совершенствование качественных характеристик освоенного холоднокатаного рулонного проката марки DX51D для оцинкования на "Юнистиле", а также гнутого профиля. Комбинат освоил производство холоднокатаного рулона марки DC01 для группы Marcegaglia (Великобритания) в полном соответствии с требованиями европейских стандартов по качеству.

МинПром

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