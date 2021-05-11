Зеленая энергетика требует от Кабмина рассчитаться по долгам Международная Торговая Палата (ICC Ukraine) направила официальное обращение Правительству Украины, главам профильных комитетов Верховной Рады и спикеру парламента с требованием выполнить обязательства украинского государства перед инвесторами в сфере ВИЭ. Об этом сообщил народный депутат Сергей Магера.



Он напомнил, что общая задолженность перед зеленой энергетикой превысила 18 млрд грн и продолжает расти. Несмотря на многочисленные обещания украинского правительства, прогресса в решении вопроса долгов не наблюдается.



"Данная ситуация, безусловно, негативно отразилась на инвестиционном имидже нашей страны. МВФ назвал выплату долгов зеленым компаниям одним из условий для возобновления кредитования Украины. Причем Фонд подчеркнул, что пристально следит за развитием событий", - отмечает политик.



С.Магера также обратил внимание на то, что в Международный арбитражный суд поступил первый иск против украинского государства, в котором компания Modus Energy требует компенсации убытков, возникших из-за невыполнения Кабмином обязательств по погашению долгов.



"Но наша власть, похоже, не ищет легких путей. Недавно правительство заговорило о планах ввести акцизный налог на продажу зеленой э/э в размере от 3,2% до 40% ее себестоимости. Это прямое нарушение ЗУ "О режиме иностранного инвестирования", который запрещает увеличение налогов для ВИЭ-проектов с иностранным капиталом", - добавил он.



По мнению С.Магеры, если Кабмин введет обещанный акциз и не расплатиться по долгам, Украина погрязнет в исках инвесторов о возмещении убытков. "Так как правовая позиция нашего правительства слабая, если не сказать нулевая, то, скорее всего, почти все иски будут удовлетворены. В итоге вместо развития зеленой энергетики, как отрасли будущего, мы годами будем платить по решениям судов", - уверен он.



"Никакие инвестиционные няни не спасут страну, вставшую на путь правового нигилизма. В 2020 году был зафиксирован крупнейший за последние 20 лет отток инвестиций из Украины в размере 868,2 млн долл. А ведь еще в 2019 году у нас было плюс 5,86 млрд долл. Ответ на вопрос придут ли инвестиции в украинскую экономику во многом зависит от того, как разрешится долговой кризис в зеленой энергетике", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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