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Шмыгаль ожидает роста цен на землю после запуска рынка

11.05.21 10:43
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После запуска рынка стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз в течение первых 5-10 лет. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

По его словам, подготовка к запуску рынка земли "идет по плану".

"Ожидаем принятия законопроекта №2195, который раскроет возможность электронных торгов землей. Мы смотрим на аналогию по внедрению рынка земли среди наших стран-соседей. В течение 5-10 лет стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз", - сказал Шмыгаль в интервью изданию.

Он добавил, что это даст возможность капитализировать государство и землю украинцев, которой они владеют.

"Украинцы получат право, а не обязанность продавать свою землю. А право дает возможность принимать решения. Подорожала земля – продай ее дорого по рыночной цене без коррупционного налога, который накладывали чиновники, когда не было рынка земли", - отметил глава правительства.

Он добавил, что в Украине с 1 июля "обязаны открыть рынок и учиться жить в нем".

Напомним, 28 апреля после рассмотрения более трех тысяч правок Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений".

В том числе закон предусматривает передачу земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

Кроме того, предложено предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности, а также полномочия по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.

При этом законопроектом предлагалось отменить согласования с Кабинетом министров продажу земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.

МинПром

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