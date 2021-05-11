Шмыгаль ожидает роста цен на землю после запуска рынка После запуска рынка стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз в течение первых 5-10 лет. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.



По его словам, подготовка к запуску рынка земли "идет по плану".



"Ожидаем принятия законопроекта №2195, который раскроет возможность электронных торгов землей. Мы смотрим на аналогию по внедрению рынка земли среди наших стран-соседей. В течение 5-10 лет стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз", - сказал Шмыгаль в интервью изданию.



Он добавил, что это даст возможность капитализировать государство и землю украинцев, которой они владеют.



"Украинцы получат право, а не обязанность продавать свою землю. А право дает возможность принимать решения. Подорожала земля – продай ее дорого по рыночной цене без коррупционного налога, который накладывали чиновники, когда не было рынка земли", - отметил глава правительства.



Он добавил, что в Украине с 1 июля "обязаны открыть рынок и учиться жить в нем".



Напомним, 28 апреля после рассмотрения более трех тысяч правок Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений".



В том числе закон предусматривает передачу земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.



Кроме того, предложено предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности, а также полномочия по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.



При этом законопроектом предлагалось отменить согласования с Кабинетом министров продажу земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.



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