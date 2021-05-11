Законопроект о недропользовании важен для отрасли – Шпенов Комитет ВР по экополитике и природопользованию одобрил законопроект № 4187 о поддержке отраслей недропользования и рекомендовал парламенту принять его за основу. Народным депутатам стоит прислушаться к этому мнению, отметил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Разработка полезных ископаемых потенциально может принести экономическую выгоду для государственного бюджета и позволит привлечь инвестиции в добывающую промышленность. В Украине находятся крупнейшие в Европе залежи урана, которые фактически не разрабатываются, есть хорошие перспективы к разработке месторождений меди, а энергетическая безопасность страны требует значительно нарастить добычу газа", - сказал он.



Д.Шпенов подчеркнул, что законопроект № 4187 решает проблемы чрезмерного государственного регулирования отрасли. Отдельные новеллы документа призваны сделать рынок недропользования более прозрачным и конкурентным. Нардеп выразил уверенность, что это на руку как украинским, так и иностранным инвесторам.



По мнению нардепа, полезными нормами законопроекта являются: введение сквозных спецразрешений на геологическое изучение и добычу ископаемых, сокращение бюрократических процедур и количества документов, необходимых для согласования разрешения на добычу, а также отмена согласования годового плана горных работ.



"Несмотря на свою полезность, законопроект № 4187 не идеален. Несомненно, бизнес и эксперты подключатся к его доработке между первым и вторым чтением. Но есть вопросы, которые не под силу решить даже идеальному закону", - отметил он.



Вместе с тем Д.Шпенов подчеркнул, что стратегический инвестор не придет отрасль, если Кабмин будет в ручном режиме манипулировать рентными ставками на добычу. Инвесторы закладывают их в бизнес-планы и любое изменение правил игры может обернуться убытками, подчерквает политик.



"Поэтому правительству следует трижды подумать, прежде чем повышать до заоблачных высот ренту на добычу руды. Это не даст ожидаемого эффекта и отпугнет серьёзных инвесторов от вложений в украинские недра", - резюмировал он.



МинПром





... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



