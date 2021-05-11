Цены на газ в ЕС продолжают идти вверх Цена газа с поставкой в пятницу на хабе TTF в Нидерландах выросла до $320 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 13 января (тогда европейская цена взлетала до $335 вслед за ажиотажным всплеском котировок в Азии).



С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $242 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.



Повышение температуры воздуха до летних уровней не повлияло на цены, но немного увеличило возможности европейских газовиков направлять газ на закачку в подземные хранилища. В минувшие выходные европейская отрасль немного увеличила закачку, пользуясь снижением спроса со стороны промышленности. Однако текущий уровень запасов в ПХГ Европы (30,99%) находится на 13,11 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет и только на 2 пункта превышает исторический минимум запасов на этот день года.



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