Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Цены на газ в ЕС продолжают идти вверх

11.05.21 09:48
печать
размер текста:

Цена газа с поставкой в пятницу на хабе TTF в Нидерландах выросла до $320 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 13 января (тогда европейская цена взлетала до $335 вслед за ажиотажным всплеском котировок в Азии).

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $242 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.

Повышение температуры воздуха до летних уровней не повлияло на цены, но немного увеличило возможности европейских газовиков направлять газ на закачку в подземные хранилища. В минувшие выходные европейская отрасль немного увеличила закачку, пользуясь снижением спроса со стороны промышленности. Однако текущий уровень запасов в ПХГ Европы (30,99%) находится на 13,11 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет и только на 2 пункта превышает исторический минимум запасов на этот день года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:56
Законопроект о недропользовании важен для отрасли – Шпенов
09:28
Китай увеличивает производство алюминия
08:57
Шахтерам начали погашать долги по зарплате
08:07
Правительство планирует продлить адаптивный карантин до августа
07.05.21
17:59
В Чили выставлен на продажу медный рудник Pampa Camarones
17:40
Азовсталь нарастила выпуск проката на 7%
17:15
В украинских ПХГ хранится почти 5 млрд кубометров иностранного газа
16:58
Украинцы в апреле купили на 11% больше подержанных авто, чем в марте
16:43
В апреле международные резервы НБУ выросли на 3,6%
16:19
Меди предрекают двукратный рост стоимости
15:56
Швейцарская компания Stadler CIS AG будет выпускать поезда в Украине
15:41
В Украине замедлились темпы инфляции
15:36
Коболев уволен по закону – Шмыгаль
15:15
США нарастили импорт жести
14:56
Украина сократила экспорт зерновых на 23,6%
14:35
UMG Investments начала строительство зернового терминала в порту Южный
14:17
Законопроект о недропользовании направлен в Раду
13:57
Газпром подстегивает цены на газ, не увеличивая поставки в Европу
13:39
Выпуск вагонов КВСЗ упал на 63%
13:34
МБРР выделил Украине 200 млн долл кредита на модернизацию ВУЗов
06.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!