Китай увеличивает производство алюминия По данным китайского издания "Shanghai Metals Marke" (SMM), в апреле в КНР было произведено 3,25 млн. т первичного алюминия, что на 9,9% превысило показатель аналогичного месяца прошлого года. Всего за четыре месяца объем выпуска оценивается в 12,94 млн. т, что на 8,6% больше, чем годом ранее.



При этом китайские компании экспортировали в апреле 473,3 тыс. т необработанного алюминия и алюминиевой продукции. Это немного уступает мартовским 443,5 тыс. т и на 0,9% превышает уровень апреля 2020 г.



В целом в январе-апреле китайский экспорт алюминия составил около 1,72 млн. т, что на 5,8% больше, чем за первые четыре месяца 2020 г. Апрельских данных по импорту алюминия пока нет, но в первом квартале его объем достиг 661,5 тыс. т, почти в 2,2 раза больше,чем годом ранее.



Также в апреле в Китае было получено 5,90 млн. т металлургического глинозема. Это на 9,4% больше, чем в апреле 2020 г. Объем производства за четыре месяца составил 23,22 млн. т, на 7,7% больше, чем год назад.



SMM прогнозирует на май увеличение национального производства первичного алюминия до около 3,37 млн. т благодаря возвращению в строй заводов Gansu Zhongrui и Shanxian Hengkang, остановленных из-за дефицита электроэнергии. Кроме того, ряд китайских компаний в конце апреля расширили выпуск глинозема.



МинПром

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