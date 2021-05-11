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JFE Holdings Inc может создать СП с индийской JSW Steel для выпуска электротехнической стали

11.05.21 11:55 , МеталлТорг ру
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Как сообщает агентство Reuters, японская JFE Holdings Inc изучит возможность создания совместного предприятия со своим индийским партнером JSW Steel для производства и продажи листов электромагнитной (электротехнической) стали, используемых в трансформаторах.

"Ожидается, что спрос на лист из электромагнитной стали будет расти, чтобы отразить стремительно растущий спрос на электроэнергию в Индии", - заявил президент JFE Коджи Какиги на пресс-конференции о своем новом четырехлетнем бизнес-плане.

"Мы можем доминировать на индийском рынке (электромагнитной стали), делясь нашими передовыми технологиями", - сказал он, добавив, что они намерены принять окончательное решение к марту следующего года.

В соответствии с новым бизнес-планом до марта 2025 года JFE стремится сократить выбросы углекислого газа (CO2) на своей основной сталеплавильной фабрике на 18% по сравнению с уровнями 2013 года с целью достижения нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.

Что касается сталелитейного бизнеса, JFE сместит акцент с "количества на качество", сказал К.Какиги, за счет увеличения доли продукции с добавленной стоимостью до 50%.

В течение следующих четырех лет он потратит ¥1,2 трлн. (11 млрд долл) на капитальные затраты, предполагая произвести 26 млн тонн нерафинированной стали в 2024 году, что соответствует 26,5 млн тонн, прогнозируемым на этот год. В текущем году по март JFE прогнозирует чистую прибыль в размере ¥130 млрд после убытка в ¥21,87 млрд годом ранее

МинПром

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