Украина планирует до 2030 года завершить реформу углепрома В Украине планируют до 2030 года завершить реформу угольной промышленности, в ходе которой часть государственных шахт будут переданы компании "Центрэнерго" и приватизированы вместе с ним.



Как передает Укринформ, об этом в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом" сообщил заместитель министра энергетики Украины по вопросам евроинтеграции Ярослав Демченков.



Так, он отметил, что сейчас на подконтрольной правительству территории расположены 33 государственные шахты. Часть из них будет передана "Центрэнерго" и приватизирована вместе с ним. В частности, по его словам, Центрэнерго могут передать 5-6 шахт. Еще одна часть шахт будет приватизирована.



"Это те, у которых есть перспективные пласты угля, и еще несколько десятилетий там можно добывать уголь. Мы постараемся найти для них инвестора", - уточнил Я.Демченков.



Шахты, в которые инвестор точно не придет, будут переданы правительству.



"Мы будем готовить эти шахты к ликвидации, мы будем совместно думать, каким образом привлекать средства. Кроме инвестиций, у нас есть международно-техническая помощь. В прошлом году мы подписали с Германией договор об энергетическом партнерстве, который предусматривает, что Германия будет помогать Украине в осуществлении справедливой трансформации угольной отрасли", - отметил замминистра.



Пилотные проекты по трансформации реализуют в Волынской, Львовской, Луганской и Донецкой областях, поскольку в этих регионах - основная концентрация государственных угольных шахт, сообщил Демченков.



Как сообщалось, на грани экологической катастрофы оказались неподконтрольные Украине территории в Донецкой и Луганской областях. Оккупационная администрация прекратила откачивать воду на затопленной три года назад шахте "Юнком", и радиоактивная вода уже попадает из шахты в горизонты питьевой воды.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



