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Китай признали самой грязной страной по выбросам

11.05.21 10:27 , Укринформ
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Китай за год выбрасывает в атмосферу больше парниковых газов, чем все развитые страны мира вместе взятые. Как передает Укринформ, об этом сообщает BNN Bloomberg.

Отмечается, что по итогам 2019 года объемы выбросов шести парниковых газов (среди которых углекислый, метан и оксид азота) составляли в Китае 14,09 млрд тонн, что примерно на 30 млн тонн больше, чем совокупный объем выбросов стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"На Китай приходилось 27% глобальных выбросов, США - 11%, а Индия впервые превзошла Европейский Союз - примерно 6,6% от общего объема. Впрочем, у Китая самое большое население в мире, поэтому его выбросы на душу населения остаются намного меньшими, чем в США", - отмечается в публикации.

Кроме того, исследователи указывают, что в историческом плане, страны, которые сейчас входят в ОЭСР, выбросили в атмосферу в четыре раза больше парниковых газов, чем Китай, начиная с 1750 года.

Как сообщалось, Китай взял на себя обязательство к 2060 году достичь "нулевых выбросов" в промышленности.

МинПром

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