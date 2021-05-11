Шахтерам начали погашать долги по зарплате На счета угледобывающих предприятий перечислено более 237 млн ​​грн для погашения задолженности по заработной плате. Как передает Укринформ, об этом сообщает Минэнерго.



"Сегодня на счета угледобывающих предприятий было перечислено 237,3 млн грн", - говорится в сообщении.



Отмечается, что Минэнерго обратилось в Минфин относительно внесения изменения в помесячную роспись ассигнований общего фонда государственного бюджета на 2021 год "путем приближения бюджетных ассигнований по программе КПКВК 2401590 "Реструктуризация угольной отрасли" на апрель в объеме 836,5 млн грн с октября-декабря 2021 года".



Как сообщалось, Профсоюз работников угольной промышленности заявил, что рабочим государственных угледобывающих предприятий задолжали более 1,5 млрд грн, в том числе с начала года - 1,046 млрд грн.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



