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Шахтерам начали погашать долги по зарплате

11.05.21 08:57 , Укринформ
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На счета угледобывающих предприятий перечислено более 237 млн ​​грн для погашения задолженности по заработной плате. Как передает Укринформ, об этом сообщает Минэнерго.

"Сегодня на счета угледобывающих предприятий было перечислено 237,3 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минэнерго обратилось в Минфин относительно внесения изменения в помесячную роспись ассигнований общего фонда государственного бюджета на 2021 год "путем приближения бюджетных ассигнований по программе КПКВК 2401590 "Реструктуризация угольной отрасли" на апрель в объеме 836,5 млн грн с октября-декабря 2021 года".

Как сообщалось, Профсоюз работников угольной промышленности заявил, что рабочим государственных угледобывающих предприятий задолжали более 1,5 млрд грн, в том числе с начала года - 1,046 млрд грн.

МинПром

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