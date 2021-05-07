Азовсталь нарастила выпуск проката на 7%

Комбинат "Азовсталь" в январе-апреле 2021 года нарастил выпуск проката на 7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 1,37 млн т.
Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на оперативные данные предприятия.
Выплавка стали за четыре месяца выросла на 7,1% по сравнению с январем-апрелем 2020 – до 1,45 млн т, а чугуна – на 6,2%, до 1,28 млн т.
В апреле "Азовсталь" произвела 370 тыс. т общего проката, 400 тыс. т стали, 340 тыс. т чугуна.
По итогам 2020 года "Азовсталь" увеличила производство проката на 2,7%, до 3,9 млн т, стали – на 4,5%, до 4,2 млн т, чугуна – на 9,4%, до 3,8 млн т.
МК "Азовсталь" – металлургическое предприятие полного цикла, входит в "Метинвест Холдинг". Предприятие производит плоский, сортовой и фасонный прокат, а также имеет в своем составе мощности по производству кокса.