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Азовсталь нарастила выпуск проката на 7%

07.05.21 17:40 , ГМК Центр
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Комбинат "Азовсталь" в январе-апреле 2021 года нарастил выпуск проката на 7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 1,37 млн т.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на оперативные данные предприятия.

Выплавка стали за четыре месяца выросла на 7,1% по сравнению с январем-апрелем 2020 – до 1,45 млн т, а чугуна – на 6,2%, до 1,28 млн т.

В апреле "Азовсталь" произвела 370 тыс. т общего проката, 400 тыс. т стали, 340 тыс. т чугуна.

По итогам 2020 года "Азовсталь" увеличила производство проката на 2,7%, до 3,9 млн т, стали – на 4,5%, до 4,2 млн т, чугуна – на 9,4%, до 3,8 млн т.

МК "Азовсталь" – металлургическое предприятие полного цикла, входит в "Метинвест Холдинг". Предприятие производит плоский, сортовой и фасонный прокат, а также имеет в своем составе мощности по производству кокса.

МинПром

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