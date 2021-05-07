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Украинцы в апреле купили на 11% больше подержанных авто, чем в марте

07.05.21 16:58 , Украинские новости
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В апреле продажи подержанных импортированных легковых автомобилей составили 38,8 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В апреле украинцы зарегистрировали 38,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 11% превысило показатель предыдущего месяца… В результате доля подержанных иномарок составила 79,5% от всех легковых автомобилей, впервые зарегистрированных в апреле", - отмечается в сообщении.

Динамика продаж по сравнению с апрелем 2020 года не указана, поскольку тогда сервисные центры МВД не регистрировали подержанные автомобили.

Самой популярной маркой на рынке импортированных автомобилей стала Renault Megane; в течение апреля владельцами автомобилей этой модели стали 2 370 украинцев.

На втором месте - Volkswagen Golf (2 015 регистраций), на третьем - Volkswagen Passat (1 986 регистраций), на четвертом - Skoda Octavia (1 845 регистраций).

Замыкает пятерку лидеров автомобиль Ford Focus; всего в апреле было зарегистрировано 1 508 авто этой модели.

Всего за январь-апрель первую регистрацию в Украине прошли почти 126,5 тыс. поддержанных легковых автомобилей, что в 4 раза больше реализации новых авто за аналогичный период.

МинПром

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