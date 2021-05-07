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Меди предрекают двукратный рост стоимости

07.05.21 16:19 , 24 канал
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Медь укрепляет свои позиции на рынке. Спрос на металл растет бешеными темпами, тогда как предложение является весьма ограниченной. Этот диссонанс непосредственно влияет на стоимость меди. 

В 2021 году медь стала одним из самых "горячих металлов" на рынке. Тренд на декарбонизацию и популярность электромобилей только способствуют стремительному укреплению позиций мягкого металла.

С начала года цена меди выросла до 10 тысяч долларов за тонну. Для сравнения, к пандемии коронавируса стоимость этого металла была в два раза меньше. Однако, похоже, что это только начало. Аналитики считают, что диссонанс спроса и предложения на рынке может привести к новому скачку цены. Прогнозируют, что в течение следующих нескольких лет стоимость меди может достичь отметки в 20 тысяч долларов за тонну. Это будет рекордом десятилетия.

Мир стоит на пороге энергетического перехода. Ключевую роль в этом процессе будет играть именно медь. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), объемы поставок из шахт, которые уже существуют и проектов, которые только строятся, будут обеспечивать около 80% меди, которая потребуется миру до 2030 года, по сценарию, соответствует климатическим целям.

Электрические сети потребует огромного количества меди и алюминия. К тому же, медь является краеугольным камнем всех связанных с электричеством технологий, – говорится в отчете МЭА.

Основатель и исполнительный директор американского хедж-фонда Livermore Partners Дэвид Нойхаузер заявил, что медь – это новая нефть. Инвестор добавил, что этот метал все еще остается любимым товаром его компании.

"Я думаю, что в ближайшие 5 – 10 лет медь будет выглядеть невероятно с потенциалом в 20 тысяч долларов за метрическую тонну", – рассказал Д.Нойхаузер CNBC.

Bank of America информирует, что в случае истощения запасов меди, стоимость ключевого переходного металла сможет обновить свой исторический максимум до 2025 года. По данным банка, резервы метала сейчас находятся на уровне 15-летней давности. При этом, спрос растет, по мере того, как экономика начинает восстанавливаться. Поэтому, вполне возможно, что в ближайшем будущем возникнет новая проблема – дефицит меди.

МинПром

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