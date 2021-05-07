Швейцарская компания Stadler CIS AG будет выпускать поезда в Украине АО "Укрзализныця" и один из мировых лидеров по производству подвижного состава - компания Stadler CIS AG - подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Украины Олег Уруский.



"Этому событию предшествовала совместная работа украинской и швейцарской стороны. Представители Stadler CIS AG ознакомились с производственными возможностями и профессиональным уровнем персонала украинских предприятий и выразили готовность в организации сотрудничества и передачи современных технологий", - сообщил он.



По данным О.Уруского, меморандум "открывает путь к проведению модернизации и внедрению самых современных иностранных технологий в Украине, что должно привести к повышению конкурентоспособности продукции украинского машиностроения и к увеличению количества высококвалифицированных специалистов в этой области".



"Меморандум создает условия для постепенного преодоления в дальнейшем дефицита морально устаревшей и изношенной части общего фонда подвижного состава, задействованного в железнодорожных пассажирских перевозках в Украине, и удовлетворения потребности в налаживании локализованного производства современного подвижного состава", - добавил вице-премьер.



Общий объем инвестиций, по предварительным подсчетам, составит до 150 млн евро.



"Первые новые швейцарские поезда, изготовленные в Украине, должны появиться уже в краткосрочной перспективе", - подытожил он.



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