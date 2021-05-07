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Украина сократила экспорт зерновых на 23,6%

07.05.21 14:56 , Интерфакс-Украина
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Украина с начала 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 7 мая 2021 года экспортировала 39,24 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 23,6% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

По данным Информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени экспортировано 15,14 млн тонн пшеницы, 19,36 млн тонн кукурузы, 4,12 млн тонн ячменя.

На указанную дату также экспортировано 107,0 тыс. тонн муки.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в феврале спрогнозировало снижение экспорта зерновых и зернобобовых в 2020/2021 МГ на 20,5% по сравнению с предыдущим МГ – до 45,4 млн тонн.

МинПром

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