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UMG Investments начала строительство зернового терминала в порту Южный

07.05.21 14:35 , Бизнес Цензор
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Компания UMG Investments, входящая в структуру System Capital Management (SCM) Рината Ахметова начала строительство зернового терминала в порту "Южный" (Одесской обл.).

"Земля куплена, проект сделан. Осталось дело за малым – построить", – прокомментировал в Facebook гендиректор UMG investments Андрей Горохов планы компании инвестировать в строительство зернового комплекса.

Директор по инвестициям UMG Investments Надежда Казначеева заявила, что капитальные инвестиции в данный проект составят более $150 млн, а строительство терминала планируется завершить в течение 2-3 лет.

После реализации первого этапа, на который отводится три года, терминал сможет переваливать до 7,5 млн т зерна в год. Вторая очередь предусматривает увеличение объемов до 9 млн т.

UMG Investments была основана SCM в 2006 году для управления активами в сырьевой сфере. В структуру компании входят портовые активы группы. С 2010 года портовым бизнесом СКМ управляла профильная компания "Портинвест".

В 2020 году она пережила реструктуризацию и перешла в управление UMG. Вместе с "Портинвестом" инвесткомпании достались несколько десятков гектаров земли в районе причала №10 порта Южный и проект строительства перегрузочного комплекса, разработанный американской AECOM. Также в группу SCM входит агрохолдинг HarvEast.

Строительство зернового комплекса – первый инфраструктурный проект для UMG за 14 лет работы на инвестиционном рынке. Почему фонд заинтересовался портовой логистикой?

При благоприятных погодных условиях Минэкономразвития прогнозирует годовой объем производства зерновых в 2030 году на уровне 100 млн т, экспорта – не менее 70 млн т. Если прогноз оправдается, портовая инфраструктура может не справиться с такими объемами, считает экс-начальник управления стратегического развития ГП "АМПУ" Владимир Шемаев. Значит, проект UMG будет востребован рынком и недостатка в клиентах не будет.

Частично загрузить новый терминал позволит агрокомпания в структуре СКМ – Harvest Holding. В ее управлении земельный банк около 120 тыс. га, из которых под выращивание зернобобовых отведено 50%.

МинПром

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