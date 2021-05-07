Законопроект о недропользовании направлен в Раду

На состоявшемся в четверг заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования был рассмотрен проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере пользования недрами.
Доработанный Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования законопроект № 4187 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно поддержки развития отечественных отраслей недропользования" принят за основу для его представления и одобрения депутатами в первом чтении.
После учета всех замечаний, которые поступали от народных депутатов Украины, Комитета по вопросам антикоррупционной политики, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады Украины, Офиса простых решений и результатов, бизнес-ассоциаций и общественных организаций Комитет принял решение о принятии доработанного законопроекта за основу и рекомендовал на рассмотрение Верховной Рады Украины в первом чтении.
Участники заседания отметили высокое качество законопроекта. Дополнительные замечания, поступившие в ходе обсуждения, будут рассмотрены и учтены при подготовке документа ко второму чтению в Верховной Раде Украины.
"Модернизация правового поля поспособствует эффективному использованию недр, является оним из приоритетов Госгеослужбы. Мы прилагаем максимум усилий для развития отрасли недропользования, - сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах. - Законопроект 4187 призван сделать отрасль инвестиционно привлекательной, а правила игры четкими и прогнозируемыми".
Инициатива была разработана в тесном сотрудничестве с Госгеонедрами и призвана модернизировать и дерегулировать профильное законодательство. В частности, законопроект предусматривает либерализацию обращения специальных разрешений, закрепляет прозрачность правил недропользования, упрощает ряд процедур взаимодействия бизнеса с государственным аппаратом.