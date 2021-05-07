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Газпром подстегивает цены на газ, не увеличивая поставки в Европу

07.05.21 13:57 , OilPoint
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"Газпром" мог забронировать дополнительные мощности для транзита газа из России в страны Европы и увеличить поставки, чтоб удовлетворить спрос, однако они выбрали другую коммерческую стратегию – не увеличивать поставки, стимулируя таким образом рост цен на газ.

Об этом рассказал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в комментарии OilPoint.

По его словам, сейчас ОГТСУ, помимо мощностей в объеме 40 млрд куб. м в год, предусмотренных подписанным в конце 2019 года 5-летним транзитным контрактом, ежемесячно предоставляет мощности в объеме 15 млн куб. м в сутки на март и апрель.

На прошлой неделе "Оператор ГТС Украины" выставил дополнительные мощности в объеме 63,7 млн куб. м в сутки (максимально возможный объем) на май и предложили российской стороне их забронировать. Представители "Газпрома" в ответ заявили, что в этом не заинтересованы.

"Мы ожидали, что к этим мощностям будет интерес. В Европе сейчас наблюдается нехватка газа, и цена постоянно растет – сейчас она уже достигла 22 евро/МВт-ч. Это связанно в первую очередь с достаточно длинной и холодной весной. Соответственно, наблюдается дефицит в подземных газохранилищах Европы.

Россия могла увеличить поставки газа в Европу для того, чтобы удовлетворить спрос. Но, похоже, "Газпром" занял другую коммерческую стратегию – не увеличивать поставки газа в Европу, чтоб стимулировать дальнейший рост цен», — считает глава Оператора ГТС.

По словам С.Макогона, помимо того, что "Газпром" заработает больше денег, продавая газ по высокой цене, они также пытаются показать необходимость завершения "Северного потока-2".

"Мы со своей стороны показываем, что, если Европе необходимы дополнительные объемы газа, мы можем обеспечить дополнительные объемы транзита – мы выставили 63 млн куб. м транзитных мощностей – пожалуйста, покупайте, качайте газ в Европу", — объяснил С.Макогон.

"Если "Газпром" сам не хочет бронировать эти мощности, то есть альтернативное решение – они могут позволить европейским трейдерам самим бронировать мощности транзита через Украину, и, соответственно, получать газ не в Европе, а на границе Украина-Россия.

В таком случае "Газпром" вообще никаких рисков не несет, он передал газ на границе Украина-Россия европейским трейдерам, и дальше уже европейские трейдеры самостоятельно его везут в Европу", — отметил глава ОГТСУ.

Тем временем спотовая цена на газ в Европе обновила значение трёхмесячного максимума на фоне суровых прогнозов погоды и опровержения ожиданий возможного увеличения транзита российского газа через Украину в мае.

МинПром

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