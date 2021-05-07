МБРР выделил Украине 200 млн долл кредита на модернизацию ВУЗов Совет исполнительных директоров МБРР (входит в группу Всемирного банка) 5 мая одобрил проект "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов" для предоставления Украине кредита на 200 млн долл. на мероприятия по повышению эффективности, качества и прозрачности системы высшего образования.



Указанные средства будут направлены на закупку современного оборудования, создание лабораторий для студентов и ученых, проведение ремонтных работ для повышения эффективности образовательного пространства в университете.



"В частности, на закупку современной компьютерной техники и программного обеспечения для повышения информатизации в университетах, а также обеспечении высокого уровня обучения, в том числе и дистанционно", – добавили в Минфине.



Основными целями проекта является повышение конкурентоспособности соискателей высшего образования на рынке труда путем обновления подходов к обучению, преподавания и научной деятельности в соответствии с вызовами современности. Кроме того, не менее важным является возвращение вузам Украины авторитетности среди студентов, в том числе на международном уровне.



Отмечается, что Минобразования будет осуществлять реализацию проекта в течение 5 лет. "В ближайшее время состоятся мероприятия по подписанию соответствующего Соглашения между Украиной и МБРР и формирование критериев для отбора высших учебных заведений, участвующих в проекте", – уточнили в Минфине.



МинПром



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