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МБРР выделил Украине 200 млн долл кредита на модернизацию ВУЗов

07.05.21 13:34
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Совет исполнительных директоров МБРР (входит в группу Всемирного банка) 5 мая одобрил проект "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов" для предоставления Украине кредита на 200 млн долл. на мероприятия по повышению эффективности, качества и прозрачности системы высшего образования.

Указанные средства будут направлены на закупку современного оборудования, создание лабораторий для студентов и ученых, проведение ремонтных работ для повышения эффективности образовательного пространства в университете.

"В частности, на закупку современной компьютерной техники и программного обеспечения для повышения информатизации в университетах, а также обеспечении высокого уровня обучения, в том числе и дистанционно", – добавили в Минфине.

Основными целями проекта является повышение конкурентоспособности соискателей высшего образования на рынке труда путем обновления подходов к обучению, преподавания и научной деятельности в соответствии с вызовами современности. Кроме того, не менее важным является возвращение вузам Украины авторитетности среди студентов, в том числе на международном уровне.

Отмечается, что Минобразования будет осуществлять реализацию проекта в течение 5 лет. "В ближайшее время состоятся мероприятия по подписанию соответствующего Соглашения между Украиной и МБРР и формирование критериев для отбора высших учебных заведений, участвующих в проекте", – уточнили в Минфине.

МинПром

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