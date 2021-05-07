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Днепровский метзавод нарастил производство готового проката

07.05.21 13:17 , Металлургпром
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Днепровский металлургический завод (ДМЗ, Днепр), входящий в DCH Steel группы DCH Александра Ярославского, в апреле 2021 года нарастил производство готового проката стали в сравнении с мартом на 12,2%, до 24,9 тыс. тонн.

Производство чугуна выросло на 0,8%, до 25,98 тыс. тонн, стали – сократилось на 2,8%, до 28,5 тыс. тонн.

В апреле завод произвел 40,2 тыс. тонн кокса, что на 3,2% меньше марта 2021 года и на 13,5% больше апреля 2020 года.

В апреле на предприятии запустили второй кислородный блок для обеспечения кислородом доменного цеха и кислородно-конвертерного цеха, выполнили плановые ремонты в основных цехах. В прокатном цехе № 1 (стан "800") практически завершены ремонты рекуперативной группы нагревательных колодцев. На коксохимическом производстве выполняют наплавку и герметизацию швов обогревательных простенков коксовой батареи № 2, что повысит эффективность работы коксовых печей и снизит воздействие на окружающую среду.

Днепровский металлургический завод – металлургическое предприятие полного цикла. В 2020 году завод произвел 160 тыс. тонн чугуна, 175 тыс. тонн стали и 140 тыс. тонн проката. Ежемесячно завод производит около 20 видов готового проката для поставки украинским и зарубежным потребителям. Продукция завода экспортируется более чем в 40 стран мира.

МинПром



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