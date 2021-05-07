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Днепровский меткомбинат продолжает ремонт воздухонагревателей доменных печей

07.05.21 12:59 , Металлургпром
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На Днепровском металлургическом комбинате продолжается программа капитальных ремонтов воздухонагревателей доменных печей. Сейчас ремонтируется воздухонагреватель №3 на ДП-1М без вывода печи из эксплуатации.

На Днепровском металлургическом комбинате (ДМК) сегодня на нескольких производственных объектах идут плановые капитальные ремонты. Один из них ведется на доменной печи №1 без остановки производства. Для воздухонагревателя печи Днепротяжмашем изготовлены решетки и колонны поднасадочного устройства, которое будет заменено в процессе ремонта. Это позволит увеличить температуру воздуха, подаваемого воздухонагревателем в доменную печь, вследствие чего уменьшится расход топлива в процессе плавки.

"Нагрев дутья в доменном производстве - один из важнейших его этапов, и воздухонагреватели играют важную роль в экономии топлива и повышении производительности печей. Капитальные ремонты воздухонагревателей позволят увеличить температуру горячего дутья в печь, что, в свою очередь, даст возможность снизить расход топлива во время плавки. На 2021 год руководством запланирована программа проведения капитальных ремонтов воздухонагревателей всех трех работающих доменных печей", - отметил заместитель начальника доменного цеха ДМК по инжинирингу Владислав Лазебный.

На ДП №12 ДМК сейчас тоже идет капитальный ремонт, в ходе которого меняются холодильные плиты. АО "Днепротяжмаш" поставит 370 тонн этих изделий.

В рамках модернизации технологического оборудования ДМК разместил на Днепротяжмаше заказ на изготовление металлургического толкателя для передвижения составов у доменной печи. Толкатель ТМ-16-40 производства Днепротяжмаш обладает повышенной надежностью привода за счет резервирования одного из двигателей без потери тягового усилия, повышенной безопасностью при проведении маневров за счет дистанционной расцепки с составом, и по желанию заказчика токоподвод выполнен с кабельным барабаном. Это уже второй толкатель, который изготавливается для ДМК за последние два года.

АО "Днепротяжмаш" – ведущее в странах СНГ предприятие тяжелого машиностроения полного производственного цикла, входящее в состав научно-производственной группы "Днепротехсервис" (г. Днепр, Украина). Основанный в 1914 году, завод является основным поставщиком технологического оборудования и инжиниринговых решений для горно-металлургического сектора, строительной и транспортной отраслей.

На сегодняшний день АО "Днепротяжмаш" является мировым лидером в производстве тюбингов для тоннелей метро и шахт, лидером в странах СНГ в производстве оборудования для автоматизированной разгрузки железнодорожных полувагонов, а также ведущим производителем оборудования для ГОКов и обогатительных фабрик, агломерационных, коксохимических, доменных и сталеплавильных производств.

МинПром

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